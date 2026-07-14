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Las condenas por delitos sexuales en 2025 crecen un 15 % en adultos y un 6 % en menores

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Madrid, 14 jul (EFE).- Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1 % con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2 %.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en anteriores disminuyó un 0,2 %, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8 %.

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Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4 % del total), lesiones (17,3 %) y hurtos (16,4 %).

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1 % más que el año anterior y la mayoría de los condenados (el 97,6 %) son hombres.

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En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados (el 97,1 % varones), un 6,2 % más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7 % más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.

Los delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Por su parte, los menores de edad cometieron 841 delitos, un 1,9 % más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 31 fueron consideradas violación.

La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 adultos condenados (18 y más años) con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2 % menos que el año anterior. El 80 % eran varones y el 20 % mujeres.

La tasa de condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,4 (en los hombres 12,2 y en las mujeres 2,9). Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de la población condenada tenía nacionalidad española (70,2 %). No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera (15,3) fue superior en 2,5 veces a la de nacionalidad española (6,1).

El 73,9 % de los condenados lo fue por un solo delito y el 26,1 % por más de uno.

En 2025 se inscribieron 461.224 delitos cometidos, un 1,2 % más que en el año anterior. Los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (22,4 %), los de lesiones (17,3 %) y los de hurtos (16,4 %).

Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta (21,3) y Melilla (15,1), y en Baleares (14,3). Por el contrario, Castilla-La Mancha (8,9), Comunidad de Madrid (9,1) y Galicia (9,7) presentaron los valores más bajos.

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un descenso del 1,8 % respecto al año anterior.

El 80,5 % de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5 % mujeres. La tasa de población condenada menor de edad fue de 6,2 (9,6 en hombres y 2,5 en mujeres) y el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa.

La mayoría de la población condenada menor de edad tenía nacionalidad española (78,5 %). Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue algo menor del doble en la de nacionalidad extranjera (10,2) que en la de nacionalidad española (5,6).

Tres de cada cinco condenados cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco más de una.

Se inscribieron 24.279 infracciones penales cometidas por menores, un 1,1 % menos que en el año anterior. Los delitos de mayor incidencia fueron las lesiones (33,4 %), los robos (15 %) y las amenazas (9,4 %).

Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla (con 114,8 y 54,6, respectivamente) y en Asturias (23,4). Por el contrario, Comunidad de Madrid (6,9), Castilla-La Mancha (7,3) y Murcia (7,8) presentaron los valores más bajos.

La siguiente tabla muestra, por comunidades, la tasa de delitos cometidos por menores y mayores de edad condenados en 2025:

mop-so/ros

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