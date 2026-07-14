El Congreso acuerda castigar con un mes sin acreditación de periodista a quienes interrumpan ruedas de prensa

La Mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría del PSOE y Sumar, ha empezado a 'sentar doctrina' sobre la aplicación de las sanciones a informadores que entraron en vigor hace casi un año y, tras estudiar varios casos, se ha inclinado por castigar con un mes sin acreditación de periodista a las personas que interrumpan rueda de prensa.

El órgano de gobierno de la Cámara, tras analizar las propuestas que han ido poniendo sobre la mesa los servicios jurídicos ante los distintos expedientes abiertos, ha llegado a esta conclusión y este mismo martes ya la ha aplicado a los agitadores políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo, según confirmaron fuentes parlamentarias.

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En concreto, a Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV) y que ya fue sancionado con tres meses de retirada de su carné de prensa por grabar en dependencias parlamentarias sin autorización, le han multado con otro mes más por interrumpir el pasado 11 de febrero una rueda de prensa de la líder de Podemos, Ione Belarra.

LA PRIMERA SANCIÓN DE NDONGO

De su lado, a Ndongo, empleado de la web Periodista Digital, la Mesa del Congreso le ha impuesto otro mes de sanción por interrumpir el 25 de noviembre de 2025 una rueda de prensa al tratar de hacer preguntas sin que se le hubiese dado el turno de palabra.

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En su reunión del pasado 8 de junio, la Mesa que preside la socialista Francina Armengol dejó abierto el primer expediente de Ndongo dándole 15 días para que presentarse alegaciones antes de la resolución definitiva.

El letrado instructor planteó imponerle una multa de entre 11 y 3 meses, pero aunque consideraba probado que alteró el desarrollo normal de la citada rueda de prensa, apuntó la posibilidad de aplicarle un atenuante porque ésta pudo continuar, pese a su interrupción.

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ESTABAN YA SUSPENDIDOS CAUTELARMENTE

Finalmente, tras estudiar ambos casos, los servicios jurídicos de la Cámara Baja han llegado a la ponderación de un mes de sanción por la interrupción de ruedas de prensa, según precisaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

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Ambos influencers políticos ya estaban cautelarmente suspendidos por la acumulación de denuncias en su contra --ocho da Quiles y tres a Ndongo-- presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarias (APP) y por el PSOE, Sumar y Podemos.

Ahora bien, si para Ndongo la de este martes es la primera sanción en firme, para Vito ya es la segunda y, si las próximas resoluciones van en la misma línea, el Congreso podría acabar retirándole 'sine die' la acreditación de prensa por acumulación de sanciones.

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