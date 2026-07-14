Detenidas 3 personas y 6 armas requisadas por un tiroteo en un barrio barcelonés en mayo

Barcelona, 14 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas y han requisado seis armas de fuego en el amplio dispositivo policial desplegado este martes en el marco de la investigación abierta por el tiroteo sin heridos ocurrido el pasado 12 de mayo en el barrio barcelonés de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Desde las seis de la mañana de hoy, los Mossos han llevado a cabo diversas entradas y registros en Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs y Terrassa (Barcelona) y Maçanet de la Selva (Girona) en busca de indicios relacionados con este tiroteo, vinculado al tráfico de drogas, así como de armas de fuego.

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Durante este macrooperativo policial, los Mossos han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, en las localidades de Badalona, Sant Adrià de Besòs y Terrassa, acusadas de un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, según han informado a EFE fuentes de la Policía de la Generalitat.

La investigación sigue abierta, ya que la policía trata de determinar ahora si los tres detenidos están relacionados con los hechos investigados, es decir, con el tiroteo ocurrido la tarde del pasado 12 de mayo en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs, y la autoría de los disparos.

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Además de las tres detenciones, los agentes han requisado seis armas de fuego -tres pistolas, un revólver, un subfusil y una escopeta- y más de 40.000 euros en efectivo.

En este amplio operativo policial han participado unos 150 agentes de diferentes unidades, como la División de Investigación Criminal (DIC), la Unidad de Seguridad Ciudadana, la de Orden Público, la Científica, la Canina y drones.

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El dispositivo policial ha estado liderado por la DIC y la Unidad de Investigación Ciudadana de Sant Adrià de Besòs.

Sobre las 18:15 horas del pasado 12 de mayo, varios testimonios alertaron a la policía de que habían escuchado diversos sonidos compatibles con disparos. Los agentes desplegados en el lugar de los hechos hallaron varias vainas de bala. EFE

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