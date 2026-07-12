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Natalia Fischer conquista la plata en el Europeo y suma su cuarta medalla en seis años

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).- La malagueña Natalia Fischer se proclamó este domingo subcampeona de Europa de bicicleta de montaña en la modalidad de maratón (XCM) tras finalizar segunda en la prueba disputada en Ramales de la Victoria (Cantabria), donde España completó una sobresaliente actuación con el oro logrado por David Valero en la competición masculina.

Fischer volvió a confirmar que se encuentra entre las grandes especialistas internacionales del XCM con una carrera muy sólida en la que únicamente fue superada por la suiza Anna Weinbeer, que hizo valer su condición de favorita para conquistar el título continental tras dominar la prueba de principio a fin.

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La helvética cruzó la meta con un tiempo de 4:32:17, mientras que la española llegó a 4 minutos y 27 segundos. El podio lo completó la polaca Paula Gorycka-Kurmann.

La corredora malagueña, integrante del Extremadura-Ecopilas y de la selección española, suma así una nueva medalla internacional a un brillante palmarés. Campeona de Europa en 2021 y 2022, Fischer ya obtuvo la medalla de plata en la edición de 2025 celebrada en Caserta (Italia), además del bronce mundial conquistado en 2021.

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A estos éxitos añade ahora un nuevo subcampeonato continental que confirma su regreso a la élite del mountain bike internacional.

La temporada de Fischer está siendo una de las mejores de su trayectoria. En abril conquistó su sexto Campeonato de España de XCM y durante los últimos meses ha vuelto a ocupar las primeras posiciones del ranking internacional gracias a una sucesión de victorias y podios que la han situado nuevamente entre las referencias mundiales de la especialidad.

La plata de la malagueña puso el broche a una gran jornada para el ciclismo español, ya que previamente el granadino David Valero, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se había proclamado campeón de Europa en la categoría masculina. EFE

jmd/jpd

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