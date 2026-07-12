Los Gallardos (Almería) suspende sus fiestas por el incendio forestal con 12 muertos

Almería, 12 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) ha acordado este domingo en un pleno extraordinario y urgente suspender por unanimidad sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, debido a la gravedad del incendio forestal que ha causado 12 muertos, ocho desaparecidos y ocho heridos.

La corporación del municipio donde el pasado jueves se originó el grave incendio ha tomado esta decisión en una sesión celebrada a las 13:40 horas, sin debate previo y con el respaldo de los nueve concejales asistentes de los once que integran el consistorio.

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Las celebraciones suspendidas estaban programadas para dar inicio el próximo miércoles, día 15, y debían prolongarse hasta el domingo 19.

El alcalde, Francisco Miguel Reyes, ha justificado la urgencia de la medida en el desastre natural acontecido durante los últimos días en el término municipal, un siniestro que también ha afectado de forma directa a las localidades vecinas de Bédar, Antas y Lubrín.

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Durante su pronunciamiento, el regidor ha recordado al pleno que la Junta de Andalucía ya había decretado el luto oficial en toda la comunidad autónoma, en señal de respeto por las víctimas mortales de la catástrofe.

El trágico balance humano de este incendio forestal, que ya se encuentra estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas con una extrema virulencia, se mantiene en 12 personas muertas, cuyos perfiles genéticos han sido obtenidos pero que continúan a la espera de identificación oficial.

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A este recuento se suman ocho personas denunciadas formalmente como desaparecidas y ocho heridos, cuatro de los cuales permanecen ingresados en estado grave pero estable en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. EFE

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