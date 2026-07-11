Protección Civil pide avisar inmediatamente al 112 si se ve humo para prevenir incendios

Turre (Almería), 11 jul (EFE).- La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha pedido a la ciudadanía que avise de inmediato al 112 si detecta humo en el campo o en cualquier entorno natural, con el fin de facilitar una rápida activación de los servicios de emergencia.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Turre (Almería), establecido por el incendio forestal de Los Gallardos, ha insistido en la importancia de extremar la precaución durante este verano, en el que hay un elevado riesgo de incendios.

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En declaraciones a EFE, Barcones ha pedido a la población seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades competentes, ya sean órdenes de evacuación o de confinamiento, e informarse únicamente a través de los canales oficiales, ya que el objetivo prioritario es "garantizar la seguridad de las personas".

También ha recordado la necesidad de respetar las restricciones sobre el uso de maquinaria durante las horas de mayor riesgo de incendios y evitar estacionar vehículos sobre zonas de vegetación seca, ya que el calor del tubo de escape podría generar alguna chispa y desencadenar un incendio.

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Barcones ha detallado, además, que entre los recursos movilizados por el Gobierno de España para hacer frente al incendio almeriense se ha activado el sistema Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite obtener imágenes precisas sobre todo el perímetro del incendio.

La responsable de Protección Civil ha advertido de que la emergencia climática está incrementando la intensidad y la virulencia de los incendios forestales, por lo que ha pedido prudencia a la ciudadanía para prevenir nuevos fuegos y que extremen las precauciones en todas las actividades que puedan suponer un riesgo de ignición.

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Respecto a la evolución del fuego, ha indicado que las condiciones meteorológicas previstas hasta las 16:00 horas ofrecen una "ventana de oportunidad" que ha permitido a los equipos de extinción pasar de una fase defensiva a otra ofensiva para estabilizar el incendio. EFE

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