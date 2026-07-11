Osasuna completa su segunda sesión de pretemporada

Pamplona, 11 jul (EFE).- Osasuna ha realizado un exigente entrenamiento a puerta abierta para cerrar la semana y retomar el trabajo el próximo lunes con la primera de las ocho sesiones previstas para la segunda semana de la pretemporada.

Osasuna ha completado este sábado su segunda sesión de trabajo de la pretemporada a puerta abierta en las instalaciones de Tajonar. Bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis, el equipo ha llevado a cabo un exigente entrenamiento centrado en el acondicionamiento físico y en una combinación de ejercicios de posesión y carreras.

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El técnico cuenta con los 26 futbolistas que han iniciado la preparación estival. La única ausencia sigue siendo la de Ante Budimir, que continúa disfrutando de descanso tras su participación con Croacia en el Mundial.

El siguiente entrenamiento tendrá lugar el próximo lunes a las 10:00 horas en Tajonar. Será la primera de las ocho sesiones programadas para la segunda semana de la pretemporada. El equipo se ejercitará en horario matinal los lunes, martes, jueves y sábados, mientras que los miércoles y viernes realizará dobles sesiones, con trabajo tanto por la mañana como por la tarde. EFE

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