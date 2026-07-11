Espana agencias

Osasuna completa su segunda sesión de pretemporada

Guardar
Google icon

Pamplona, 11 jul (EFE).- Osasuna ha realizado un exigente entrenamiento a puerta abierta para cerrar la semana y retomar el trabajo el próximo lunes con la primera de las ocho sesiones previstas para la segunda semana de la pretemporada.

Osasuna ha completado este sábado su segunda sesión de trabajo de la pretemporada a puerta abierta en las instalaciones de Tajonar. Bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis, el equipo ha llevado a cabo un exigente entrenamiento centrado en el acondicionamiento físico y en una combinación de ejercicios de posesión y carreras.

PUBLICIDAD

El técnico cuenta con los 26 futbolistas que han iniciado la preparación estival. La única ausencia sigue siendo la de Ante Budimir, que continúa disfrutando de descanso tras su participación con Croacia en el Mundial.

El siguiente entrenamiento tendrá lugar el próximo lunes a las 10:00 horas en Tajonar. Será la primera de las ocho sesiones programadas para la segunda semana de la pretemporada. El equipo se ejercitará en horario matinal los lunes, martes, jueves y sábados, mientras que los miércoles y viernes realizará dobles sesiones, con trabajo tanto por la mañana como por la tarde. EFE

PUBLICIDAD

le.mm/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Estoy aquí para dar debates valientes”, ha defendido el presidente del PP, quien cree ir “por el buen camino” a tenor de las reacciones a sus propuestas

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

También se han denunciado tres agresiones por tocamientos en la última jornada

Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

DEPORTES

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”