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Iniciativa-Compromís defiende el trabajo digno frente a quien "criminaliza" a los enfermos

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València, 11 jul (EFE).- La formación de Iniciativa-Compromís defiende el trabajo digno, la sanidad pública y los derechos laborales "frente a quien criminaliza a las personas enfermas" y califica las opiniones del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, sobre las bajas laborales como "una declaración de intenciones muy peligrosa".

La Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís, máximo órgano entre congresos, se ha reunido este sábado en la localidad valenciana de Marines para analizar y debatir sobre la situación política y abordar los retos del partido y la coalición de cara a los comicios previstos para 2027.

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En la Mesa, en la que no ha podido participar el portavoz, Carles Esteve, por estar recuperándose de una reciente intervención quirúrgica, la dirección del partido ha presentado el informe de gestión correspondiente a los primeros meses de trabajo de la nueva ejecutiva surgida del 7.º Congreso, que ha sido aprobado por unanimidad, informa Iniciativa-Compromís en un comunicado.

En el ámbito institucional, la Mesa ha analizado un contexto estatal "marcado por la inestabilidad parlamentaria" que obliga, asegura, "a prever una posible convocatoria avanzada de elecciones generales cruzada con las autonómicas y municipales".

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En las próximas semanas, ha expuesto, Iniciativa trabajará en la propuesta de un pacto anticorrupción para liderar la respuesta a la degradación del bipartidismo.

En las intervenciones de los miembros de la dirección del partido se ha puesto de relieve como "en la Comunitat Valenciana se está comprobando de primera mano el retroceso para la ciudadanía que están suponiendo las políticas reaccionarias de la derecha y la extrema derecha" y han advertido de que "quieren ir a más”.

Las declaraciones del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, sobre las bajas laborales, han valorado, "son una declaración de intenciones muy peligrosa".

"Nada de lo que creemos consolidado para beneficio de nuestra sociedad lo está" y "ante quien criminaliza a las personas enfermas, nosotros defendemos trabajo digno, sanidad pública y derechos laborales", ha defendido la formación.

En la Mesa Nacional se ha explicado asimismo que Iniciativa afronta "unos meses complejos e ilusionantes a partes iguales, con tres citas electorales por delante".

"El papel político de Iniciativa se sitúa en generar la esperanza real, de una alternativa política posible que impugne, sobre todo, la aceptación de la consolidación del neofascismo", ha defendido.

"Somos conscientes que no será suficiente con alianzas clásicas de partidos y tenemos que ser capaces de liderar una propuesta política de Compromís capaz de movilizar a la mayoría social haciendo de la política una herramienta reconocible y útil para la justicia social, la igualdad real y garantizar el futuro del planeta", ha añadido.

El informe de gestión que ha aprobado hoy agrega: "somos la izquierda transformadora que sabe tener un pie en las instituciones, donde se cambian los diarios oficiales y otro en la calle, donde se tiene que entender la realidad social".

Además, en la Mesa se ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana a los actos públicos de Mónica Oltra, "que desbordó todas las previsiones el pasado 19 de junio en el parque de Cabecera de València".

Mediante resoluciones la reunión de hoy, también ha reafirmado el apoyo a la lucha de la comunidad educativa y a una educación pública, universal, de calidad y en valenciano.

Y se ha aprobado reivindicar un Orgullo LGTBIQ+ combativo, popular y transformador. "Un orgullo de clase, porque no hay libertad real sin vivienda, sanidad, educación y trabajo digno", concluye la formación. EFE

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