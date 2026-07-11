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El español Brian Uriarte lograr su primera 'pole position' con apenas 17 años

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) ha logrado la primera 'pole position' de su carrera deportiva, con apenas 17 años, al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Alemania de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Sachsenring.

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Uriarte, con un tiempo de 1:24.880, acabó siendo el más rápido de su categoría, a pocas milésimas de segundo (93) del récord absoluto de Moto3, que desde 2025 ostenta el también español y actualmente lesionado David Muñoz (KTM), con 1:24.767.

Ya antes de comenzar la primera clasificación, y por segunda vez en lo que va de la temporada, el equipo del español David Almansa (KTM), el alemán 'Liqui Moly IntactGP', notificó la baja del piloto para el resto del gran premio por el proceso de infección de garganta que atraviesa, con fiebre, que le impide rendir en las mejores condiciones.

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Metidos en la competición en sí, la nota destacada de esta primera clasificación era ver al líder del mundial, el español Máximo Quiles, disputando la misma al sufrir una caída el viernes que le impidió lograr un tiempo de clasificación, además de sufrir una segunda caída durante la segunda tanda de entrenamientos libres.

Quiles, al que se vio 'enrabietado' durante la tanda matinal, salió con ganas de conseguir cuanto antes su clasificación y ya en la segunda vuelta rodó en 1:26.003, que le daba la primera posición con 88 milésimas de segundo sobre el hispanoargentino Valentín Perrone (KTM), y poco más de una décima de segundo sobre el español Adrián Fernández (Honda).

Ver al líder del mundial de Moto3 en la primera clasificación propició que muchos pilotos, por no decir todos, lo tomasen como referencia a seguir, algo que en determinados momentos incomodó a Máximo Quiles y que incluso fue investigado por Dirección de Carrera, por si era susceptible de ser penalizado, aunque todo quedó ahí, en una mera investigación.

En esa tesitura, fue Adrián Fernández el que aprovechó su oportunidad para encaramarse a la primera posición con un registro de 1:25.997, que, por seis milésimas de segundo, le arrebataba la primera plaza a Quiles.

Y ya con el tiempo cumplido en la primera clasificación, el irlandés Casey O'Gorman (Honda) consiguió aprovecharse de los 'rebufos' de las motos de sus rivales para doblegar por 78 milésimas de segundo a Máximo Quiles, que, junto a Adrián Fernández y Adrián Cruces (KTM), lograron el pase a la segunda clasificación.

En la segunda clasificación, Máximo Quiles volvió a ser el primer referente (1:25.714), rápidamente superado por su compañero de equipo Marco Morelli (1:25.230), que hicieron su primer 'time attack' con labor de equipo.

Instantes más tarde ambos fueron superados por Brian Uriarte (1:25.225) y, entre ellos, se metieron Adrián Fernández, Álvaro Carpe (KTM) y Jesús Ríos (Honda).

Todavía quedaba mucha clasificación por delante y, tras ese primer 'time attack', todos los pilotos optaron por regresar a sus talleres para realizar los últimos ajustes en sus motos.

Nueva salida a pista y muchos parciales de vuelta rápida 'campando' en los monitores, pero el que prevaleció sobre todos ellos fue el de Brian Uriarte, que rodó en 1:24.880 a poco más de cuatro minutos para el final de la clasificación.

Tras Uriarte se situó Máximo Quiles, inmediatamente superado por su compañero Marco Morelli y también por el malasio Hakim Danish (KTM), pero el líder del mundial no desistió en su empeño.

Al final, Máximo Quiles no pudo mejorar su posición y se tuvo que conformar con salir cuarto, por detrás de Brian Uriarte, al que nadie batió, Marco Morelli y Hakim Danish, y en la misma línea que Álvaro Carpe y el finlandés Rico Salmela (KTM).

La tercera línea de la formación de salida será para Matteo Bertelle (KTM), Jesús Ríos y Ryusei Yamanaka (KTM), con Adrián Fernández, el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) y Joel Kelso (Honda), en la cuarta. EFE

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