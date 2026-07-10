La Xunta archiva definitivamente el proyecto de la macrocelulosa de Altri en Lugo

Santiago de Compostela, 10 jul (EFE).- La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este viernes que ha archivado de forma definitiva el expediente del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa no son "adecuadas o suficientes" para seguir adelante.

"Hace escasas horas acabamos de comunicar a la empresa Altri la resolución de archivo de su expediente", ha dicho en declaraciones a medios al margen de un acto en Santiago de Compostela.

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La Xunta anunció en febrero que había iniciado el proceso para archivar el proyecto de Altri en Palas de Rei, donde la empresa portuguesa tenía previsto instalar una fábrica de celulosa y fibras textiles. EFE

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