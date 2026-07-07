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Santi Cazorla: "Me veía jugando otro año más"

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Oviedo, 7 jul (EFE).- El capitán y símbolo del Real Oviedo, Santi Cazorla, analizó este martes en una rueda de prensa sobre el césped del Carlos Tartiere las razones de su retirada a los 41 años tras 23 de profesional, repasó su dilatada trayectoria y reconoció que se veía "jugando otro año más".

"Se dijo mucho lo de él decide, pero eso no es así. Esto no es jugar con amigos en el colegio, se trata de representar a un club y de estar todos convencidos de que hay que ir todos a una. En ese sentido, he sentido algunas cosas ya durante la temporada pasada que me han hecho ver que no tengo el rol y la importancia que yo quiero tener. En ese sentido, nada que reprochar, es respetable lo que piensen las otras partes y no es un problema para mí", dijo Cazorla.

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La comparecencia de prensa, organizada por el propio futbolista, tuvo lugar sobre el terreno de juego del Carlos Tartiere y ahí Cazorla aseguró que la conversación con el nuevo técnico oviedista, Julián Calero, "fue decisiva", dado que el entrenador le dijo "lo que pensaba" y le ayudó a "tomar la decisión" de retirarse.

"Nunca me arrepentí de haber vuelto al Oviedo, al contrario, tenía que haber vuelto antes. Volver al Real Oviedo fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, han sido tres años increíbles. Con momentos mejores o peores, porque un descenso siempre es duro y ojalá estar aquí diciéndoos que no sigo porque en Primera no me da, pero estos tres años han sido maravillosos en lo personal", explicó emocionado el centrocampista carbayón.

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Preguntado por su futuro más cercano, Santi Cazorla confirmó que no va a empezar a "trabajar en el club", aunque agradece que le hayan "abierto las puertas", pero considera que tiene que "sentarse con la familia, tomar un tiempo y decidir después".

"A Pachuca le diría que haga caso a la afición. Da igual la categoría, el sentimiento lo tienen y hay que tenerlos contentos. Han vivido las dos caras, la buena subiendo a Primera y la división por cosas que no se han hecho bien. He hablado mucho con el presidente Martín Peláez de esto, tengo una gran relación con él y creo que son conscientes de los errores; espero que no los vuelvan a cometer", comentó Cazorla.

Por último, reconoció que se le cayó "alguna lagrimilla" cuando comenzó a recibir los mensajes una vez publicado el anuncio de su retirada y se quedó con tres momentos de una carrera que ha durado más de dos décadas: "el ascenso a Primera con el Real Oviedo, la Eurocopa de 2008 ganada con España y el debut en Primera División con el Villarreal". EFE

pfg/mfc/jpd

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