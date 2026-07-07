Rudi Garcia: "Jugar contra España en un Mundial lanza un mensaje importante"

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- El entrenador de la selección de Bélgica, el francés Rudi Garcia, puso la mirada este lunes en el próximo encuentro que jugará el próximo viernes contra España en el Estadio de Los Ángeles, un duelo que, a su juicio, "lanza un mensaje importante".

"Va a ser un momento estupendo, pero ahora mismo vamos a disfrutar de nuestra victoria", indicó Garcia en una rueda de prensa tras la clasificación del equipo belga a cuartos de final, donde se topará con los de Luis de la Fuente.

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El técnico quiso quitarle hierro al asunto y dijo que empezarán a pensar en el próximo reto a partir de mañana, aunque avanzó que el cuerpo técnico belga ya ha estudiado a la selección española, por lo que intensificarán los trabajos de cara al partido del viernes.

"Hemos llegado a cuartos de final, eso está muy bien, pero ahora queremos pasar a semifinales y esa es la ambición que tenemos", concluyó. EFE

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