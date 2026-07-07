Espana agencias

Redondo confía en unos Sanfermines sin violencias, que las mujeres disfruten “en libertad”

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado este martes su deseo de que los Sanfermines sean unas fiestas libres de violencias machistas, que las mujeres puedan disfrutar “en libertad”.

Con una serie de mensajes en su cuenta de la red social X, Redondo ha recordado así que se cumplen 10 años de la agresión de ‘La Manada’ de Pamplona, un grupo de cinco hombres que agredieron en un portal a una joven de 18 años durante la primera noche de sanfermines.

PUBLICIDAD

“Fue una agresión sexual que desató una oleada de repulsa social y removió conciencias para avanzar”, ha señalado.

“Ojalá estos sanfermines sean unas fiestas libres de violencias machistas, que también las mujeres disfruten en libertad”, ha escrito la ministra, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un punto informativo contra las agresiones sexistas en la Plaza del Castillo y que el teléfono 016 funciona las 24 horas del día.

PUBLICIDAD

Además, ha destacado que la Comisión Europea ha confirmado que España ha cumplido los hitos y objetivos ligados al Plan de Recuperación, entre los que se encuentra la creación de más de medio centenar de centros de atención a víctimas de violencia sexual.

Esos centros, repartidos por todo el país, han supuesto “un avance significativo en la protección de derechos y en la respuesta institucional frente a las violencias machistas”, ha escrito Redondo.

“Hoy las mujeres estamos más protegidas que hace diez años, aunque no se pueda bajar la guardia”, ha concluido.

La agresión ocurrida el 7 de julio de 2016 desembocó en un estallido de indignación que, al grito de “Yo sí te creo” provocó una revisión colectiva sobre el consentimiento y los límites.

El caso supuso un punto de inflexión ante las agresiones sexuales, dio mayor visibilidad al problema y generó una oleada de solidaridad con las víctimas. Pamplona reaccionó y lo hizo en la calle, con una contestación que después se extendió por toda España.

Aquella sacudida social y judicial fue el germen de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la del ‘solo sí es sí’, que eliminó la distinción entre abuso y agresión y colocó el consentimiento en el centro, aunque también ha provocado rebaja de condenas y excarcelaciones, incluidas las reducciones de 15 a 14 años de prisión para tres de los miembros de 'La Manada'. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España frente a una nueva era de megaincendios: el reto de frenar un fenómeno sin precedentes

Un informe de la Real Academia de Ingeniería advierte que los nuevos incendios, cada vez más intensos y difíciles de controlar, obligan a repensar la gestión del territorio, la inversión pública y la protección ciudadana

España frente a una nueva era de megaincendios: el reto de frenar un fenómeno sin precedentes

Stefano Barbato, chef italiano: “El truco para la mejor tarta de manzana es glasear previamente la fruta en una sartén con mantequilla, canela y un chorrito de ron”

Este cocinero italiano desvela su secreto mejor guardado para preparar una tarta de manzana y que nos quede con el sabor de las que hacían nuestras abuelas

Stefano Barbato, chef italiano: “El truco para la mejor tarta de manzana es glasear previamente la fruta en una sartén con mantequilla, canela y un chorrito de ron”

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El proyecto empleará un pequeño satélite tipo CubeSat, que permite probar en las herramientas para proteger las futuras misiones espaciales

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

Muere un hombre de 72 años el primer día de los Sanfermines por una parada cardiorrespiratoria

El fallecido se encontraba en un bar de la calle Estafeta

Muere un hombre de 72 años el primer día de los Sanfermines por una parada cardiorrespiratoria

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”