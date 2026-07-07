Redondo confía en unos Sanfermines sin violencias, que las mujeres disfruten “en libertad”

Madrid, 7 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado este martes su deseo de que los Sanfermines sean unas fiestas libres de violencias machistas, que las mujeres puedan disfrutar “en libertad”.

Con una serie de mensajes en su cuenta de la red social X, Redondo ha recordado así que se cumplen 10 años de la agresión de ‘La Manada’ de Pamplona, un grupo de cinco hombres que agredieron en un portal a una joven de 18 años durante la primera noche de sanfermines.

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“Fue una agresión sexual que desató una oleada de repulsa social y removió conciencias para avanzar”, ha señalado.

“Ojalá estos sanfermines sean unas fiestas libres de violencias machistas, que también las mujeres disfruten en libertad”, ha escrito la ministra, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un punto informativo contra las agresiones sexistas en la Plaza del Castillo y que el teléfono 016 funciona las 24 horas del día.

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Además, ha destacado que la Comisión Europea ha confirmado que España ha cumplido los hitos y objetivos ligados al Plan de Recuperación, entre los que se encuentra la creación de más de medio centenar de centros de atención a víctimas de violencia sexual.

Esos centros, repartidos por todo el país, han supuesto “un avance significativo en la protección de derechos y en la respuesta institucional frente a las violencias machistas”, ha escrito Redondo.

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“Hoy las mujeres estamos más protegidas que hace diez años, aunque no se pueda bajar la guardia”, ha concluido.

La agresión ocurrida el 7 de julio de 2016 desembocó en un estallido de indignación que, al grito de “Yo sí te creo” provocó una revisión colectiva sobre el consentimiento y los límites.

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El caso supuso un punto de inflexión ante las agresiones sexuales, dio mayor visibilidad al problema y generó una oleada de solidaridad con las víctimas. Pamplona reaccionó y lo hizo en la calle, con una contestación que después se extendió por toda España.

Aquella sacudida social y judicial fue el germen de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la del ‘solo sí es sí’, que eliminó la distinción entre abuso y agresión y colocó el consentimiento en el centro, aunque también ha provocado rebaja de condenas y excarcelaciones, incluidas las reducciones de 15 a 14 años de prisión para tres de los miembros de 'La Manada'. EFE

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