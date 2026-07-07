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PSOE y Más Madrid amplían querella de la pieza que investiga a la pareja de Ayuso por nuevos delitos

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El PSOE y Más Madrid han registrado una ampliación de la querella contra Alberto González Amador para reclamar al juzgado que extienda la investigación a posibles delitos fiscales vinculados a la pieza separada por presunta corrupción en los negocios y falsedad documental a raíz de los últimos informes de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se pide ampliar la investigación que se lleva a cabo en esta pieza por si los hechos, corrupción en los negocios, "pudieran guardar conexión y fueran también constitutivos de posibles delitos fiscales en concurso con otros de falsificación de documento mercantil. Por ello, acuerda que se efectúe informe por la AEAT.

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La acusación popular sostiene que los informes remitidos por la AEAT revelan actuaciones inspectoras sobre Gloria C. F., Fernando C. M. y Quirón Prevención, así como indicios de que parte de los servicios facturados por Masterman & Whitaker Medical Supplies a Quirón Prevención podrían ser simulados.

A juicio del PSOE y Más Madrid, estos hechos justificarían ampliar la investigación a posibles delitos contra la Hacienda Pública, al considerar que guardan una "estrecha conexión" con la presunta corrupción en los negocios que ya se investiga en la pieza separada.

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Asimismo, la acusación solicita que sea la propia AEAT la que elabore un informe específico sobre la posible existencia de nuevos delitos fiscales.

Las acusaciones también piden que se cite como investigado al presidente de Quirón Prevención y miembro del consejo de administración de MAPE, al entender que su declaración resulta "necesaria, útil, justificada y pertinente" por su supuesta participación en las relaciones económicas entre Quirón Prevención y las empresas de González Amador. Además, reclaman la declaración como testigo del director de Grandes Cuentas de Quirón Prevención.

Entre las diligencias interesadas figura igualmente un informe de la UDEF sobre las relaciones societarias y económicas entre González Amador, Gloria C., el grupo Quirón y otras sociedades vinculadas; el requerimiento de documentación a Quirón Prevención sobre sus políticas de contratación y cumplimiento normativo; una averiguación patrimonial integral de los investigados; la obtención de información bancaria y la incorporación a la pieza de diversa documentación de las diligencias principales.

El escrito denuncia, además, la falta de impulso procesal en la causa y afirma que desde mayo de 2025 las acusaciones han presentado diversos escritos solicitando diligencias sin que, según sostienen, hayan sido proveídos, lo que consideran que está provocando una paralización de la investigación y perjudica incluso la elaboración de los informes pendientes de la UCO.

PSOE y Más Madrid interesan que se investiguen las comunicaciones telefónicas, por mensajería y correo electrónico mantenidas entre los investigados durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021.

También piden que se remita a la UCO una información periodística sobre el aparente uso por parte de Alberto González Amador del correo electrónico asociado a la identidad "Alberto Burnet González" para operar en el grupo Quirón, con el objetivo de que ese extremo sea analizado en el informe que elabora la Guardia Civil.

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EuropaPress

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