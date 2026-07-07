Pellegrino Matarazzo seguirá como técnico de la Real Sociedad hasta 2028

San Sebastián, 7 jul (EFE).- El técnico estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo ha ampliado su contrato como entrenador de la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027/2028, según ha informado este martes el club guipuzcoano.

Matarazzo llegó a San Sebastián el pasado diciembre, mediada la temporada 2025/2026, en sustitución de Sergio Francisco, tras la crisis de resultados por la que atravesaba el conjunto realista desde el inicio de la campaña.

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El italoamericano, cuyo vínculo con la Real concluía al final de la temporada 2026/2027, corrigió de inmediato la irregular trayectoria que había llevado la Real Sociedad hasta entonces y enlazó una serie de buenos resultados que permitieron a los donostiarras dejar de mirar hacia abajo en la tabla y empezar a hacerlo hacia arriba. EFE