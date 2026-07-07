La reina Sofía visitará mañana las zonas afectadas por los incendios en Ourense y Lugo

Lugo, 7 jul (EFE).- La reina Sofía realizará este miércoles, 8 de julio, una visita a los municipios de Rubiá (Ourense) y Folgoso do Courel (Lugo) para conocer de primera mano las labores de restauración ambiental desarrolladas en ambos ayuntamientos en zonas afectadas por los incendios forestales.

Esta visita se enmarca en el convenio de colaboración firmado en su día por la Xunta de Galicia y la Fundación Reina Sofía para recuperar zonas afectadas por los incendios en esta comunidad autónoma. Doña Sofía estará acompañada por la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

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La Fundación Reina Sofía, señala un comunicado, aportó mediante ese convenio con la Xunta 65.000 euros para contribuir a la recuperación de espacios naturales protegidos que resultaron afectados por los incendios forestales en ambas zonas de las provincias de Lugo y Ourense.

Esa aportación económica fue destinada a la restauración de una albariza tradicional en la Serra da Enciña da Lastra, así como a la recuperación de una masa de frondosas, con un bosque centenario de castaños afectado por el fuego, en la aldea de O Vilar, en O Courel (Lugo). EFE

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