Jaime Pradilla, nuevo jugador del Real Madrid tras ser pagada su cláusula

Madrid, 7 jul (EFE).- El ala-pívot Jaime Pradilla se convirtió este martes en nuevo jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas, después de que el club blanco abonase su cláusula de rescisión al Valencia Basket.

"El Real Madrid C.F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031", indicó el club en un comunicado.

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A sus 25 años, el internacional español se unirá al nuevo proyecto de los blancos, que recientemente anunciaron la salida del entrenador italiano Sergio Scariolo y la llegada de Pedro Martínez, procedente también del Valencia Basket.

El Real Madrid, según varias informaciones, pagará al Valencia 1,5 millones de euros por la libertad del interior zaragozano, que había acordado el pasado febrero su renovación con el club 'taronja' hasta el año 2028.

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Pradilla, flamante campeón de la Liga Endesa, fue convocado por el seleccionador español, Chus Mateo, para disputar las últimas ventanas de la primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027.

El jueves disputó varios minutos en el encuentro ante Dinamarca en la Caja Mágica de Madrid, bajo la atenta mirada de Juan Carlos Sánchez, exdirector deportivo del Real Madrid, cuyo futuro apunta a un posible regreso a la casa blanca como reemplazo de Sergio 'Chacho' Rodríguez.

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Unos días antes, en la VII Gala del Baloncesto español, el ala-pívot dejó entrever que una salida del Valencia Basket era posible, al remarcar que su gran temporada en la capital del Turia le iba a "permitir" decidir el próximo paso de su carrera: "Cuando tenga que decidir mi futuro hablaré", dijo.

Así, el maño sigue la estela del alero gallego Alberto Abalde, que en una operación similar en 2020, se marchó del Valencia al Real Madrid previo pago de su cláusula de rescisión.

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Pradilla sustituirá el hueco que deja el ala-pívot canadiense Trey Lyles, cuyo vínculo finalizó con el equipo blanco el pasado 30 de junio.

Su llegada, en condición de jugador español y, por tanto, jugador de formación local (JFL), desahogará al Real Madrid en las competiciones nacionales, donde es necesario tener al menos cuatro jugadores 'cupo' para completar cada convocatoria.

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El maño llega tras disputar una de sus mejores cursos a nivel personal, con unos promedios por partido de 10,2 puntos, 5,8 rebotes, 2,2 asistencias y 15,5 de valoración en Liga Endesa y de 6,8 puntos, 4,1 rebotes, 1,9 asistencias y 9,3 valoración en la Euroliga. EFE