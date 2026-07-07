Emergencias atiende a 13 personas por los incendios de Anoia y Sentmenat (Barcelona)

Barcelona, 7 jul (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido 13 personas por los incendios de la comarca de Anoia y Sentmenat (Barcelona), todos ellos leves salvo uno que está en estado menos grave.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por estabilizado el incendio declarado en la comarca barcelonesa de Anoia y han levantado el confinamiento de más de 30.000 personas de varios municipios, excepto en la urbanización de Les Garrigues, que se halla dentro del perímetro afectado, ha informado el jefe del cuerpo, David Borrell.

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Asimismo, los Bomberos han podido contener el perímetro del incendio de Sentmenat, también en Barcelona, que se ha mantenido estable por las maniobras de los equipos de emergencias.

El SEM ha informado de que, en ambos incendios, ha atendido en total a 13 personas.

En Anoia, Emergencias ha atendido a 6 personas: un hombre herido menos grave y tres varones leves, que han sido trasladados al Hospital de Igualada, y otros dos hombres leves, atendidos in situ.

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En el fuego de Sentmenat, el SEM ha atendido a 7 hombres leves, que no han requerido traslado a un centro sanitario. EFE