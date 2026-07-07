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El incendio de Ribota de Sajambre (León) ya afecta a Asturias y amenaza a la N-625

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Leon, 7 jul (EFE).- El incendio forestal en Ribota de Sajambre, en el municipio de Oseja de Sajambre (León), ha registrado en las últimas horas una evolución favorable sin riesgo ya para las poblaciones de Ribota y Pío.

No obstante, el incendio avanza en Asturias y en el flanco noroeste una lengua de fuego en dirección al desfiladero del valle de los Beyos, entre los concejos asturianos de Amieva y Ponga, y el término leonés de Oseja de Sajambre, amenaza con desprendimientos que pueden llegar a cortar la carretera N-625.

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El subdelegado del Gobierno en León, Eduardo Diego, ha informado de la constitución del mando unificado entre la Junta de Castilla y León y el Principado de Asturias por afectar el incendio a ambos territorios autonómicos, con el objetivo de unificar criterios técnicos y decisiones de emergencia.

Tras una intensa noche de trabajo del operativo de extinción se mantienes el índice de gravedad 2 declarado el domingo, por amenazar núcleos de población debido a las adversas previsiones meteorológicas y a las reactivaciones puntuales del incendio.

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Los trabajos han sido constantes durante la noche, aunque la difícil orografía, las temperaturas tropicales alcanzadas y la escasa humedad no han ayudado a que la situación mejore aún más.

El subdelegado ha advertido de las adversas condiciones meteorológicas previstas para la zona en las próximas horas con tormentas y rachas de viento.

En la zona siguen trabajando ocho medios aéreos, con siete helicópteros y un avión de coordinación, así como más de setenta profesionales con distintos medios terrestres. EFE

jjp/rjh/crf

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