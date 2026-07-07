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El delantero Víctor Mingo, sexto fichaje del Real Oviedo

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Oviedo, 7 jul (EFE).- El delantero madrileño de 23 años Víctor Mingo es el sexto fichaje del Real Oviedo para la próxima temporada y tras jugar en el Arenteiro firma un contrato hasta 2028 con el club azul.

Atacante que salió de la cantera del Getafe, Mingo pasó por el Illescas, lo fichó el Espanyol para su filial y la 2025-2026 la jugó en el Arenteiro, donde en Primera RFEF y en un equipo que descendió marcó doce goles y dio dos asistencias.

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Tras el descenso administrativo del club gallego a Tercera, el futbolista quedó libre.

Mingo refuerza una demarcación en la que el Real Oviedo sólo tiene actualmente a Joaquín Delgado y Daniel Paraschiv, aunque el futuro del segundo apunta a estar lejos de la capital del Principado y ya en el primer día de entrenamiento trabajó al margen junto a Oier Luengo, otro futbolista que no seguirá.

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El de Víctor Mingo es el sexto fichaje del verano en el Real Oviedo, ya que antes llegaron Pablo Sáenz, Youness, Jacobo González, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez; todos ellos ya trabajan en El Requexón a las órdenes de Julián Calero.

El Oviedo, pendiente también de la operación salida, busca en el mercado otro delantero, dos centrocampistas y un central que apuntalen la plantilla, aunque no se descartan más llegadas en función de algún traspaso que se pueda ejecutar. EFE

pfg/mfc/cmm

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