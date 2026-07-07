Dallas (EE.UU.), 7 jul (EFE).- Ahora que la pugna por la Bota de Oro, el título de máximo goleador del Mundial, está más enconada que nunca, con Leo Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland y Harry Kane, involucrados en una pugna inédita en la historia de la Copa del Mundo, es bueno rescatar la figura del checo Oldrich Nejedly, que nunca supo que había sido el máximo artillero en solitario.

Njedly militó en el Sparta de Praga la práctica totalidad de su carrera y se convirtió en uno de los grandes delanteros de la década de los años 30 del pasado siglo, pero no obtuvo el reconocimiento universal hasta 2006, dieciséis años después de morir, con 80 años.

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Oldrich Nejedly era un interior izquierdo con buen olfato para el gol. Con la selección checa, anotó 29 goles en 44 partidos y 162 en 187 encuentros con su club. Fue una de las estrellas del Mundial de Italia 1934 -elegido el tercer mejor jugador del torneo- pero hasta su muerte tuvo que compartir la gloria con el ítaliano Angelo Schiavio y el alemán Edmun Conen.

Durante 72 años, la FIFA atribuyó a los tres jugadores cuatro goles en el Mundial italiano y no fue hasta 2006 que los estudios demostraron que el segundo tanto de Checoslovaquia ante Alemania, -que algunas crónicas de la época habían asignado a Rudolf Krcil-, también fue obra de Nejedly que, de esta forma marcó un “hat trick” en la semifinal ante los germanos.

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Como el pequeño interior también había marcado un gol contra Rumanía y el de la victoria en cuartos frente a Suiza, Nejedly es oficialmente el máximo goleador del segundo Mundial de la historia. Nunca lo supo, había muerto dieciséis años antes, curiosamente el mismo año en el que fallecieron Schiavio y Conen, en 1990, cuando la Copa del Mundo regresó a Italia. EFE

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