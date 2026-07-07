El calor no da tregua con máximas hasta 44 grados y noches sofocantes entre 24-26 grados

Madrid, 7 jul (EFE).- El calor no da tregua este martes, con una jornada sofocante en casi toda España, sobre todo en el nordeste, el valle del Ebro y los litorales valencianos, donde los termómetros podrán alcanzar entre 42 y 44 grados; Además, las noches seguirán siendo tropicales en amplias zonas e incluso tórridas, por encima de 25 grados, en puntos del Mediterráneo, centro y sur peninsular.

Hoy será el día álgido de la ola de calor en zonas del este peninsular, han advertido desde la Agencia de Meteorología (Aemet), para precisar que por capitales de provincia Córdoba, Lleida y Zaragoza alcanzarán los 43 grados, seguidas de Badajoz, Logroño y Toledo, con 42 grados; También se espera mucho calor en Ciudad Real, Huesca, Murcia y Sevilla, con 41 grados, y en Cáceres, Guadalajara y Madrid, los termómetros llegarán a 40 grados.

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En los litorales atlánticos gallegos el descenso térmico previsto se extenderá a los extremos oeste y norte peninsulares, provocando un descenso de las máximas en Galicia y en el Cantábrico; Aún así, se alcanzarán de nuevo 36-38 grados en puntos del Miño y en el interior del País Vasco.

En este martes de calor sofocante las mínimas también serán muy elevadas, con noches tropicales o incluso tórridas en amplias zonas: Jaén, 26 grados, y en Madrid y Toledo no se bajará de 25 grados.

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Además, hoy se desarrollarán tormentas fuertes en áreas montañosas de la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico y, de forma más aislada, en puntos del sistema Central y del este peninsular acompañadas de rayos, rachas intensas de viento e incluso granizo, aunque, en general, con escasa e irregular lluvia.

El miércoles persiste la ola de calor y las máximas volverán a ser muy altas, con valores superiores a los 36-38 grados en muchas zonas de la península y los archipiélagos, y a los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.

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Para este día la Agencia de Meteorología ha activado de nuevo el aviso rojo, peligro extremo, en la depresión central de Tarragona y en el litoral sur de Valencia, donde los termómetros subirán hasta los 40-44 grados.

En las costas atlánticas gallegas y en el Cantábrico occidental se esperan cielos con nubes bajas y algunas brumas y con temperaturas máximas que bajan en la mitad norte peninsular, de forma más acentuada en la cornisa cantábrica.

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A partir del jueves, la entrada de una vaguada desde el oeste favorecerá un importante cambio de masa de aire que pondrá "fin a la ola de calor", y dejará inestabilidad en el interior y en el noreste peninsular, dando lugar a nubes de evolución con chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos, el alto Ebro y la Meseta Norte.

En el resto de la península y en Baleares el ambiente será mucho más estable, con cielos poco nubosos o despejados, calor intenso y solo algunas nubes bajas en el Cantábrico.

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Las máximas más elevadas se registrarán en Lleida y Zaragoza, donde los termómetros alcanzarán los 42 grados, seguidas de Murcia, con 41 grados, y de Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huesca, Logroño y Toledo, con 40 grados.

También hará mucho calor en amplias zonas del interior, con 39 grados en Albacete, Badajoz, Córdoba, Madrid, Ourense, Teruel y Zamora y 38 grados en Cáceres, Granada, Jaén, Palencia, Pamplona y Valladolid.

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Las mínimas también serán muy elevadas en buena parte del país, con noches especialmente cálidas en Alicante, Almería, Barcelona y Jaén, donde no se bajará de 25 grados. Además, las mínimas se situarán en 24 grados en Albacete, Castellón, Girona, Huesca, Murcia, Palma y Zaragoza. EFE

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