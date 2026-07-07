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Compromís quiere llevar al Congreso al presidente de la Diputación valenciana tras ser desmentido por la juez de la dana

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La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha avanzado de que su partido ha vuelto a solicitar que el presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicent Mompó, regrese al Congreso después de que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, haya desmontado su "cutre campaña de superhéroe".

En rueda de prensa, Águeda ha censurado que en su declaración en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada, Mompó contara durante horas que fue "el hombre fuerte del PP" porque "había bajado al barro", había ido a ayudar al Cecopi y había urgido a mandar el mensaje de alerta.

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Y es que, según ha destacado, la investigación de la jueza instructora de la dana ha evidenciado que ese relato "no se sostiene". De hecho, Ruiz Tobarra ha asegurado que existe "abundantísimas pruebas" que cuestiona la credibilidad de un "mentiroso" que quiso presentarse como "el héroe aquella tarde".

La representante de Compromís sostiene que cada día que pasa "se desmonta un poco más el relato del PP sobre lo que pasó el día de la dana" para confirmar que su partido ya ha reclamado que Mompó regrese de nuevo a la comisión de la dana. "Las víctimas y la sociedad valenciana "merecen conocer la verdad completa, y no campañas cutres de peperos que fingen ser superhéroes por un día", ha dicho.

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