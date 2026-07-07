Al menos cuatro detenidos de una red contra la inmigración irregular en Ceuta

Ceuta, 7 jul (EFE).- Al menos cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil en Ceuta en una operación contra el tráfico de inmigrantes que habría permitido desarticular una organización que se dedicaba a la introducción irregular de migrantes por vía marítima.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el operativo se ha desarrollado a primeras horas de la mañana de este martes en dos puntos distintos de la ciudad tras la información recabada sobre una red que introducía a personas desde Marruecos para su posterior traslado a la península.

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Los agentes han detenido a cuatro personas como integrantes de esta red tras la entrada y registro de varias viviendas situadas en dos barriadas de la ciudad.

Los efectivos de la Guardia Civil han desarrollado una operación especial, cortando los accesos al tráfico rodado para permitir el desenlace de esta actuación enmarcada en la lucha contra el tráfico de personas.

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Los detenidos, todos ellos de Ceuta, serán puestos a disposición judicial una vez que termine la operación. EFE

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