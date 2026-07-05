Se reincorporan los medios aéreos a la extinción del incendio de Morón (Sevilla)

Sevilla, 5 jul (EFE).- Tres medios aéreos se han incorporado a las tareas de extinción del incendio forestal declarado este sábado en un paraje del término municipal de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, que permanece activo.

Según ha informado el Plan Infoca, se han sumado por aire un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros.

Por tierra trabajan 75 profesionales, dos autobombas y dos buldócer.

Además, permanecen activos una unidad meteorología, una unidad de análisis de incendios, un módulo de mando y una unidad médica.

En cuanto al incendio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), controlado desde anoche, el dispositivo terrestre que trabaja en tareas de liquidación se ha reducido a nueve profesionales y una autobomba. EFE

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