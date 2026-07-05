España

Así es el Hispania, el nuevo barco que estrenará Felipe VI en las regatas de la Copa del Rey: un millón de euros y 15 metros de eslora

El monarca inaugurará una nueva era con una embarcación que lleva en proyecto desde 2019

Guardar
Google icon
El rey Felipe VI, a la caña del velero 'Aifos' en la jornada de este viernes, la cuarta de la 42 Copa del Rey Mapfre de Vela que se celebra en la bahía de Palma. EFE/Ballesteros
El rey Felipe VI, a la caña del velero 'Aifos' en la jornada de este viernes, la cuarta de la 42 Copa del Rey Mapfre de Vela que se celebra en la bahía de Palma. EFE/Ballesteros

El verano de la familia real en Mallorca llegará este año con una de las novedades más importantes de las últimas décadas para Felipe VI. El monarca dejará atrás el histórico Aifos, la embarcación con la que ha competido durante más de veinte años en la Copa del Rey de Vela, para ponerse al timón de un nuevo velero de última generación que marcará el inicio de una nueva etapa en su trayectoria deportiva.

La renovación llega después de varios intentos frustrados y supondrá el estreno del Hispania, un barco que, curiosamente, ya sabe lo que es conquistar la prestigiosa regata mallorquina. La adquisición ha sido impulsada por el Ministerio de Defensa, a través de la Armada Española, dentro del proceso de modernización de la Comisión Naval de Regatas. Según informó ¡Hola!, la operación ronda el millón de euros y permitirá sustituir a un velero que llevaba años acusando el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

El cambio tiene también un importante componente simbólico para Felipe VI. El Aifos ha acompañado al monarca durante buena parte de su vida pública: desde sus años como príncipe de Asturias hasta su proclamación como rey y los primeros años de su reinado.

Durante todo ese tiempo, la embarcación se convirtió en una imagen inseparable de los veranos de la familia real en Mallorca, donde el jefe del Estado participa cada año en la Copa del Rey de Vela junto a la tripulación de la Armada.

PUBLICIDAD

El rey Felipe a bordo del velero Aifos en el Real Club Náutico de Palma este martes, donde participa en la regata de la Copa del Rey Mapfre de vela.- EFE/ Ballesteros
El rey Felipe a bordo del velero Aifos en el Real Club Náutico de Palma este martes, donde participa en la regata de la Copa del Rey Mapfre de vela.- EFE/ Ballesteros

Sin embargo, la sustitución llevaba años sobre la mesa. En 2019 se planteó una renovación que finalmente quedó paralizada por los recortes derivados de la pandemia. Posteriormente, en 2023, el Ministerio de Defensa autorizó una nueva licitación para construir otro barco de competición, aunque aquel proyecto tampoco llegó a materializarse. Ahora, la compra del nuevo velero pone fin a una larga espera.

Del Vesper al Hispania

La embarcación fue adquirida al equipo estadounidense David Team, donde competía bajo el nombre de Vesper, aunque anteriormente también fue conocida como Quantum. Lejos de tratarse de un barco cualquiera, llega con un importante aval deportivo. En 2025 se proclamó vencedor de la Copa del Rey Mapfre, precisamente la competición en la que ahora volverá a participar bajo bandera española.

Tras su incorporación a la Armada, y según informa Lecturas, el velero ha sido rebautizado como Hispania, recuperando un nombre con un profundo significado histórico vinculado a la tradición náutica española y a la propia monarquía. Además, el nombre también rinde homenaje a una embarcación impulsada en su día por el almirante Marcial Sánchez-Barcáiztegui, figura muy ligada tanto al rey emérito Juan Carlos I como al propio Felipe VI.

El Rey Felipe VI (3d) navega en la regata a bordo del TP52 'Aifos' a su llegada hoy al Real Club Naútico de Palma, a 31 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà - Europa Press).
El Rey Felipe VI (3d) navega en la regata a bordo del TP52 'Aifos' a su llegada hoy al Real Club Naútico de Palma, a 31 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà - Europa Press).

Un TP52 de última generación

El nuevo Hispania pertenece a la categoría TP52, considerada una de las más competitivas del panorama internacional. Se trata de un monocasco fabricado en fibra de carbono que supera los 15 metros de eslora —15,43 metros—, cuenta con una manga de 4,43 metros y un calado de 3,80 metros.

Entre sus principales características destacan un plano vélico de 445 metros cuadrados y modernos sistemas de navegación y maniobra, diseñados tanto para la competición como para el entrenamiento avanzado de oficiales de la Armada. Aunque acumula cinco años de experiencia en regatas internacionales, la Armada considera que continúa siendo una embarcación plenamente competitiva y preparada para luchar por los principales títulos.

Felipe VI ha embarcado este martes en el Aifos para participar en la primera regata de la 43 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros).
Felipe VI ha embarcado este martes en el Aifos para participar en la primera regata de la 43 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros).

Como ya ocurría con el Aifos, el Hispania no será una embarcación de uso privado del rey. El velero pasará a integrarse en la Comisión Naval de Regatas de la Armada y tendrá como misión principal la formación y el adiestramiento de oficiales, además de representar a la institución en distintas competiciones náuticas. Su llegada coincide también con la renovación de las instalaciones de la base naval de Portopí, en Mallorca, donde la Armada ha rehabilitado el antiguo hangar del desaparecido yate Fortuna para albergar la nueva embarcación.

Debut en la Copa del Rey de Vela

El estreno oficial del Hispania está previsto durante la próxima edición de la Copa del Rey Mapfre, que arrancará el 1 de agosto en la bahía de Palma. Aunque la competición oficial comenzará el día 3, durante el fin de semana previo tendrán lugar los entrenamientos en los que Felipe VI podrá empezar a familiarizarse con su nueva embarcación.

Felipe VI se ha embarcado este domingo en el Aifos para participar en la primera jornada de entrenamiento de la 43 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma, Palma de Mallorca. (EFE).

El barco competirá en la exigente categoría Abanca ORC 0, donde coinciden algunos de los mejores TP52 del circuito internacional. No será, sin embargo, la primera vez que el monarca suba a bordo del velero. Tras la edición de 2025 de la regata, Felipe VI ya tuvo ocasión de conocer el entonces Vesper cuando felicitó personalmente a la tripulación estadounidense por su victoria.

La Copa del Rey volverá a ser uno de los principales actos del verano para la familia real, aunque este año la agenda internacional obligará al monarca a interrumpir brevemente su participación. Está previsto que el 7 de agosto viaje para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, lo que le impedirá disputar las dos últimas jornadas de competición. Su intención, no obstante, es regresar a Mallorca para participar en la ceremonia de entrega de trofeos.

Temas Relacionados

Felipe VICasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

El ciudadano relata que pidió dinero a un grupo criminal para ayudar a su madre enferma. La banda le exigió cinco veces la cantidad original

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

Resultados del Super Once del 5 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 5 julio

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Leonor encuentra a su hermana Rosalía totalmente fuera de sí

La ficción diaria de RTVE verá alterada su programación por la retransmisión del Mundial 2026 y el Tour de Francia

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Leonor encuentra a su hermana Rosalía totalmente fuera de sí

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un medicamento para el corazón que se usa a diario en hospitales puede abrir nuevas vías contra el cáncer

La dobutamina, que ayuda al corazón a latir con más fuerza, también puede frenar el crecimiento de células cancerosas en algunos tipos de tumores, según un nuevo estudio

Un medicamento para el corazón que se usa a diario en hospitales puede abrir nuevas vías contra el cáncer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

ECONOMÍA

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

DEPORTES

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano