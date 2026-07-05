Así es el Hispania, el nuevo barco que estrenará Felipe VI en las regatas de la Copa del Rey: un millón de euros y 15 metros de eslora

El rey Felipe VI, a la caña del velero 'Aifos' en la jornada de este viernes, la cuarta de la 42 Copa del Rey Mapfre de Vela que se celebra en la bahía de Palma. EFE/Ballesteros

El verano de la familia real en Mallorca llegará este año con una de las novedades más importantes de las últimas décadas para Felipe VI. El monarca dejará atrás el histórico Aifos, la embarcación con la que ha competido durante más de veinte años en la Copa del Rey de Vela, para ponerse al timón de un nuevo velero de última generación que marcará el inicio de una nueva etapa en su trayectoria deportiva.

La renovación llega después de varios intentos frustrados y supondrá el estreno del Hispania, un barco que, curiosamente, ya sabe lo que es conquistar la prestigiosa regata mallorquina. La adquisición ha sido impulsada por el Ministerio de Defensa, a través de la Armada Española, dentro del proceso de modernización de la Comisión Naval de Regatas. Según informó ¡Hola!, la operación ronda el millón de euros y permitirá sustituir a un velero que llevaba años acusando el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

El cambio tiene también un importante componente simbólico para Felipe VI. El Aifos ha acompañado al monarca durante buena parte de su vida pública: desde sus años como príncipe de Asturias hasta su proclamación como rey y los primeros años de su reinado.

Durante todo ese tiempo, la embarcación se convirtió en una imagen inseparable de los veranos de la familia real en Mallorca, donde el jefe del Estado participa cada año en la Copa del Rey de Vela junto a la tripulación de la Armada.

PUBLICIDAD

El rey Felipe a bordo del velero Aifos en el Real Club Náutico de Palma este martes, donde participa en la regata de la Copa del Rey Mapfre de vela.- EFE/ Ballesteros

Sin embargo, la sustitución llevaba años sobre la mesa. En 2019 se planteó una renovación que finalmente quedó paralizada por los recortes derivados de la pandemia. Posteriormente, en 2023, el Ministerio de Defensa autorizó una nueva licitación para construir otro barco de competición, aunque aquel proyecto tampoco llegó a materializarse. Ahora, la compra del nuevo velero pone fin a una larga espera.

Del Vesper al Hispania

La embarcación fue adquirida al equipo estadounidense David Team, donde competía bajo el nombre de Vesper, aunque anteriormente también fue conocida como Quantum. Lejos de tratarse de un barco cualquiera, llega con un importante aval deportivo. En 2025 se proclamó vencedor de la Copa del Rey Mapfre, precisamente la competición en la que ahora volverá a participar bajo bandera española.

PUBLICIDAD

Tras su incorporación a la Armada, y según informa Lecturas, el velero ha sido rebautizado como Hispania, recuperando un nombre con un profundo significado histórico vinculado a la tradición náutica española y a la propia monarquía. Además, el nombre también rinde homenaje a una embarcación impulsada en su día por el almirante Marcial Sánchez-Barcáiztegui, figura muy ligada tanto al rey emérito Juan Carlos I como al propio Felipe VI.

El Rey Felipe VI (3d) navega en la regata a bordo del TP52 'Aifos' a su llegada hoy al Real Club Naútico de Palma, a 31 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà - Europa Press).

Un TP52 de última generación

El nuevo Hispania pertenece a la categoría TP52, considerada una de las más competitivas del panorama internacional. Se trata de un monocasco fabricado en fibra de carbono que supera los 15 metros de eslora —15,43 metros—, cuenta con una manga de 4,43 metros y un calado de 3,80 metros.

PUBLICIDAD

Entre sus principales características destacan un plano vélico de 445 metros cuadrados y modernos sistemas de navegación y maniobra, diseñados tanto para la competición como para el entrenamiento avanzado de oficiales de la Armada. Aunque acumula cinco años de experiencia en regatas internacionales, la Armada considera que continúa siendo una embarcación plenamente competitiva y preparada para luchar por los principales títulos.

Felipe VI ha embarcado este martes en el Aifos para participar en la primera regata de la 43 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros).

Como ya ocurría con el Aifos, el Hispania no será una embarcación de uso privado del rey. El velero pasará a integrarse en la Comisión Naval de Regatas de la Armada y tendrá como misión principal la formación y el adiestramiento de oficiales, además de representar a la institución en distintas competiciones náuticas. Su llegada coincide también con la renovación de las instalaciones de la base naval de Portopí, en Mallorca, donde la Armada ha rehabilitado el antiguo hangar del desaparecido yate Fortuna para albergar la nueva embarcación.

PUBLICIDAD

Debut en la Copa del Rey de Vela

El estreno oficial del Hispania está previsto durante la próxima edición de la Copa del Rey Mapfre, que arrancará el 1 de agosto en la bahía de Palma. Aunque la competición oficial comenzará el día 3, durante el fin de semana previo tendrán lugar los entrenamientos en los que Felipe VI podrá empezar a familiarizarse con su nueva embarcación.

Felipe VI se ha embarcado este domingo en el Aifos para participar en la primera jornada de entrenamiento de la 43 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma, Palma de Mallorca. (EFE).

El barco competirá en la exigente categoría Abanca ORC 0, donde coinciden algunos de los mejores TP52 del circuito internacional. No será, sin embargo, la primera vez que el monarca suba a bordo del velero. Tras la edición de 2025 de la regata, Felipe VI ya tuvo ocasión de conocer el entonces Vesper cuando felicitó personalmente a la tripulación estadounidense por su victoria.

PUBLICIDAD

La Copa del Rey volverá a ser uno de los principales actos del verano para la familia real, aunque este año la agenda internacional obligará al monarca a interrumpir brevemente su participación. Está previsto que el 7 de agosto viaje para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, lo que le impedirá disputar las dos últimas jornadas de competición. Su intención, no obstante, es regresar a Mallorca para participar en la ceremonia de entrega de trofeos.