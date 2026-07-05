Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

Los equipos de rescate recuperan el cadáver de una víctima en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a 35 los españoles fallecidos en el doble terremoto en Venezuela el pasado 24 de junio. Según han trasladado fuentes del ministerio, todavía hay 140 españoles desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas. Hasta ahora, la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1.052 llamadas. Por su parte, el Consulado ha atendido hasta 1.604 llamadas.

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A diez días del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país caribeño, el balance de fallecidos se sitúa en las 2.954 personas fallecidas, además de las más de 15.600 heridas. El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid se encuentra en La Guaira tras los dos terremotos de Venezuela. (112 Comunidad de Madrid)

Algunos grupos de rescatistas internacionales, que ascendían el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, comienzan a abandonar las zonas afectadas a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida. España tiene desplegados a 54 militares de la Unidad Militar de Emergencias para apoyar las labores de rescate. El equipo español USAR llevó perros de búsqueda entrenados para localizar personas entre escombros y dispositivos como cámaras de rescate y geófonos, herramientas que están siendo esenciales en la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.

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