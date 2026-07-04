Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3 - ES

Marruecos venció 3-0 a Canadá este sábado en Houston con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto final de Soufiane Rahimi, y se convirtió en el primer equipo en alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026.

El resultado no reflejó el sufrimiento de los primeros 45 minutos. Canadá, en su debut histórico en unos octavos de final mundialistas, fue superior en intensidad física y estuvo cerca de adelantarse antes del descanso. Solo las intervenciones del portero Yassine Bonou —decisivo ante un remate cruzado de Tani Oluwaseyi en el minuto 10— impidieron que el marcador se moviera.

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El partido se complicó aún más para los marroquíes cuando Ismael Saibari, su principal referencia ofensiva, abandonó el campo en el minuto 22 por un tirón muscular en la parte posterior del muslo derecho. Su continuidad en el torneo queda en duda.

Marruecos llegó al descanso con el 0-0 y cuatro jugadores amonestados, entre ellos Achraf Hakimi, que quedó envuelto en una tangana al filo del descanso. El seleccionador Mohamed Ouahbi había advertido la víspera que sería “el partido más complicado de nuestro Mundial”. El campo le dio la razón.

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El gol de Ounahi que lo cambió todo

La ruptura llegó en el minuto 50 desde un balón parado diseñado por Ouahbi. Hakimi jugó en horizontal desde la banda derecha y Ounahi remató desde la frontal del área para anotar el primero de sus dos tantos en la noche.

Canadá encajó el golpe psicológico y tardó en recomponerse. Cuando lo intentó, empujó con orgullo pero sin profundidad real. Brahim Díaz fue el motor de la segunda parte. El mediapunta desestabilizó la defensa canadiense con varias jugadas de clase y repartió las dos asistencias que sellaron el partido. Con la ventaja en el marcador, Marruecos se replegó y esperó los espacios. Brahim Díaz fue el encargado de activar el contraataque con jugadas de clase que desestabilizaron la defensa canadiense en la recta final.

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Marruecos celebra la victoria. (Hannah Mckay/Reuters)

En el minuto 82, Brahim asistió a Ounahi para el 2-0 y el doblete personal del centrocampista del Girona, que solo había anotado dos goles en todo 2026. En el minuto 98, tras que Soufiane Rahimi estrellara un cabezazo en el larguero, el mismo Brahim le sirvió el balón del 3-0 definitivo.

El resultado consagra la madurez de una selección que ya llegó a las semifinales en Qatar 2022 y que en este torneo ya había remontado ante Países Bajos en dieciseisavos, cuando lo tenía perdido y lo resolvió en la tanda de penaltis. Con ello, el combinado se consolida como el más potente de su continente, aunque en el torneo aún hay otro de la misma región, Egipto, que se medirá en los octavos a Argentina.

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Marruecos espera ahora al ganador del duelo entre Francia y Paraguay. Los franceses son favoritos no solo para ganar ese partido, sino el Mundial, pues hasta ahora han sido el mejor equipo del campeonato, pero Paraguay, que viene de ganar a Alemania, tratará de volver a hacer historia. El NRG Stadium de Houston registró un lleno total de 68.777 espectadores.