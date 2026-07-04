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Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Este domingo trae dos partidos de alto nivel, pero uno de ellos puede ser histórico: el que jugará una de las anfitrionas en la Ciudad de México

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Jugadores Vinicius Jr., Haaland, Quiñones y Kane; banderas de Brasil, Noruega, México, Inglaterra; un trofeo y texto de octavos de final.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan su segunda jornada este domingo 5 de julio con dos partidos de alto nivel: Brasil-Noruega y México-Inglaterra.

La Canarinha atraviesa la peor racha de resultados de su historia en los Mundiales: desde su victoria en 2002, lleva cinco campeonatos sin acercarse a la parte final de los torneos. Y su última aparición en unas semifinales, cuando fue anfitriona en 2014, terminó con el desastre histórico de su derrota contra Alemania por 1-7. Noruega, en cambio, llega sin presión: este es solo su cuarto Mundial y nunca ha superado los octavos de final, que alcanzó en 1938 y 1998. Esta diferencia de bagaje histórico, sin embargo, puede no sentirse sobre el campo, pues las previsiones apuntan a un partido igualado y muy disputado en el que no hay un claro favorito.

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Pero el plato fuerte de la jornada será el México-Inglaterra que se jugará nada menos que en el Estadio Azteca, en la capital de uno de los países anfitriones. La locura desatada en México tras su clasificación a octavos está justificada por su rendimiento en el campeonato: cuatro partidos, cuatro victorias y ningún gol recibido. México jugará por fin el tan ansiado “quinto partido”, aunque se trata de un logro a medias: el combinado de Javier Aguirre ha conseguido este hito porque este año hubo una eliminatoria más, los dieciseisavos de final, y aún tiene pendiente pasar por primera vez a unos cuartos de final.

En cuanto a Inglaterra, llega a este encuentro después de sufrir más de lo esperado en la mayoría de los partidos que ha jugado hasta ahora, sobre todo en el último contra RD Congo, que remontó en los últimos minutos. Ahora se enfrentará a un estadio que estará mayoritariamente en su contra, frente a una selección muy motivada y con un factor en contra, la altitud, que ya ha provocado las quejas de su entrenador, Thomas Tuchel.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 30 de junio

Brasil - Noruega

El partido se jugará en el campo que será la sede de la final, el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido normalmente como MetLife Stadium, en Estados Unidos.

La hora de juego: a las 22:00 horas del domingo en España; a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Erling Haaland y Vinicius Junior, en un partido entre el Manchester City y el Real Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Erling Haaland y Vinicius Junior, en un partido entre el Manchester City y el Real Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

México - Inglaterra

El partido se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, renombrado por la FIFA para este torneo como Estadio Ciudad de México.

La hora de juego: a las 2:00 horas de la madrugada del domingo al lunes en España; y en pleno domingo, a las 21:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 20:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 19:00 horas en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 18:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Brasil - Noruega

Transmisión: TVE y DAZN (España) / DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y TyC Sports (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

México - Inglaterra

Transmisión: DAZN (España) / DSports y Disney + (Sudamérica) / Telefé y DSports (Argentina) / Canal 5, Azteca 7 y TUDN (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Así está la fase final del Mundial:

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