España

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

El suceso ocurre después de que un juzgado levantara la orden de detención dictada contra el creador de contenido por no comparecer en una causa en la que se le investiga

Guardar
Google icon
Vito Quiles. (Europa Press)
Vito Quiles. (Europa Press)

El despacho Ospina Abogados ha denunciado el robo del expediente de Vito Quiles en sus oficinas de Madrid. La sustracción se ha producido después de que un juzgado levantara la orden de detención dictada contra el creador de contenido por no comparecer en la causa en la que se le investiga por la difusión de un presunto bulo sobre un funcionario de Hacienda.

Según ha informado EFE, la denuncia sitúa los hechos sobre las 22:30 horas del sábado en la sede del bufete. Las primeras comprobaciones del despacho sostienen que varios individuos entraron sin causar daños visibles en la puerta y se llevaron solo la carpeta física del procedimiento judicial de Quiles, mientras el resto de documentación y objetos de valor quedó intacto.

PUBLICIDAD

El despacho ha explicado a la agencia que todo el recorrido de los intrusos quedó grabado por el circuito cerrado de videovigilancia y que esas imágenes ya están en poder de la Policía Nacional. También sostiene que quienes accedieron a la oficina actuaron con conocimiento previo de las instalaciones y fueron directamente a inutilizar el sistema de alarma, sin provocar desperfectos innecesarios.

Por qué Vito Quiles estaba siendo investigado

La orden de detención dictada contra Quiles se debía a una querella por la publicación de un presunto bulo sobre un trabajador del Ministerio de Hacienda al que presentó en redes sociales como asesor de la exministra María Jesús Montero. Ese trabajador sostiene que Quiles difundió información “absolutamente falsa” al señalarle como responsable de delitos por los que “habría entrado en prisión” y de una posterior salida gracias a la intervención de Montero, que supuestamente “lo encubrió y contrató” en el Ministerio. Quiles difundió el nombre completo y una fotografía del demandante.

PUBLICIDAD

La demanda sostiene que esa exposición provocó una “persecución pública” con cientos de reacciones en redes sociales, incluidas “insultos, vejaciones y amenazas”, y que el perjuicio sigue vigente porque las publicaciones continúan disponibles en internet.

El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su enfrentamiento con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y asociado a los "valores masculinos" con el que no se siente identificado.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juzgado emitió la orden después de que Vito Quiles no acudiera a dos citaciones. Entonces, agentes de la Policía Nacional acudieron el 1 de julio a las oficinas de EDATV, donde trabaja Quiles, para ejecutar esa orden, pero no lo encontraron en el edificio.

Finalmente, la orden de detención fue retirada después de que Quiles anunciara que acudiría a las 17:00 horas del viernes a los juzgados de Plaza de Castilla junto a su abogado Juan Gonzalo Ospina. Horas antes había asegurado en X que en los juzgados “se está formando un lío monumental” y que le habían trasladado que “quieren verme arrestado”.

Las otras causas abiertas

El procedimiento por el presunto bulo no es el único frente judicial de Quiles. También está acusado de un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se encaró con una persona con discapacidad; la Fiscalía solicita dos años de prisión y su inhabilitación para ejercer el periodismo.

Además, está procesado por un presunto delito de revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, después de difundir en redes sociales la dirección de su vivienda y fotografías del domicilio tras el apagón del 28 de abril de 2025. Por esa causa acudió a declarar el 7 de abril ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Un tercer juzgado de Sevilla le investiga por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. En ese caso, la demanda le atribuye tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, y reclama nueve años de prisión, 60.000 euros de indemnización y otros nueve años de inhabilitación.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Vito QuilesJusticiaTribunalesPolicía EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

En una entrevista en ‘El Español’, el barón castellanomanchego critica la estrategia electoral de Ferraz y achaca el deterioro al reguero de casos de corrupción que salpican a la formación

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Programa de los Sanfermines 2026: fechas, principales actos y conciertos de las fiestas de Pamplona

La capital navarra acogerá 516 actividades durante nueve días, con encierros, fuegos artificiales, comparsas y propuestas para todos los públicos

Programa de los Sanfermines 2026: fechas, principales actos y conciertos de las fiestas de Pamplona

Así es el Hispania, el nuevo barco que estrenará Felipe VI en las regatas de la Copa del Rey: un millón de euros y 15 metros de eslora

El monarca inaugurará una nueva era con una embarcación que lleva en proyecto desde 2019

Así es el Hispania, el nuevo barco que estrenará Felipe VI en las regatas de la Copa del Rey: un millón de euros y 15 metros de eslora

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

El ministerio que preside José Manuel Albares actualiza la cifra de desaparecidos a 140 e insiste en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

La policía española y la Interpol buscan durante 10 días a un inglés desaparecido: lo encuentran en un bar viendo tranquilamente un partido del Mundial

El aficionado iba camino de Boston para asistir a un encuentro de la selección inglesa, cuando de pronto dejó de dar señales de vida

La policía española y la Interpol buscan durante 10 días a un inglés desaparecido: lo encuentran en un bar viendo tranquilamente un partido del Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

ECONOMÍA

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega