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Programa de los Sanfermines 2026: fechas, principales actos y conciertos de las fiestas de Pamplona

La capital navarra acogerá 516 actividades durante nueve días, con encierros, fuegos artificiales, comparsas y propuestas para todos los públicos

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San Fermín 2025
Los mozos son perseguidos por los toros de la ganadería Álvaro Núñez durante un encierro en 2025 (EFE/Ainhoa Tejerina)

Los Sanfermines 2026 ya tienen todo listo para su comienzo. Entre el 6 y el 14 de julio, Pamplona celebrará una nueva edición de sus fiestas con los tradicionales encierros, conciertos, desfiles, actividades infantiles y el concurso internacional de fuegos artificiales.

La programación oficial de los Sanfermines 2026 incluye 516 actividades distribuidas a lo largo de nueve días de celebración. Además de mantener las citas más tradicionales, este año refuerza las propuestas dirigidas al público infantil y amplía la programación en los barrios de Pamplona para acercar la fiesta a todos los vecinos.

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Del chupinazo al ‘Pobre de mí’: el inicio y el final de los Sanfermines

El chupinazo es el acto que inaugura oficialmente los Sanfermines y uno de los momentos más esperados de las fiestas. Cada 6 de julio, a las 12:00 horas, miles de personas se reúnen en la plaza Consistorial de Pamplona para presenciar el lanzamiento del cohete desde el balcón del Ayuntamiento. A partir de ese instante, el tradicional pañuelo rojo se anuda al cuello y las calles de Pamplona se llenan de música, color y celebración.

Si el chupinazo marca el comienzo de los Sanfermines, el tradicional ‘Pobre de mí’ simboliza su despedida. A medianoche del 14 de julio, los seguidores de la fiesta volverán a congregarse en la plaza Consistorial de la ciudad con velas encendidas para entonar el tradicional cántico con el que se pone fin oficialmente a las fiestas.

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Miles de personas antes del Chupinazo de San Fermín 2025, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). Tras el chupinazo, este año a cargo de la plataforma Yala Nafarroa por Palestina, comienzan en Pamplona las Fiestas de San Fermín 2025 al grito de ‘Iruindarrak! Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!’. Las celebraciones tendrán lugar hasta el próximo 14 de julio. (Eduardo Sanz / Europa Press)
Miles de personas antes del Chupinazo de San Fermín 2025 (Eduardo Sanz / Europa Press)

Los principales actos de cada jornada de los Sanfermines 2026

Además, de las celebraciones más tradicionales, conciertos, comparsas, actividades infantiles, fuegos artificiales y otros actos conforman la programación de las fiestas. A continuación, repasamos los eventos más destacados de cada jornada:

Lunes 6 de julio

  • 12:00 horas. Chupinazo. Casa consistorial y retransmisión a través de pantallas en las principales plazas de la ciudad. Inicio de las fiestas de Sanfermines 2026.
  • 12:00 horas. Música en la calle con txarangas Galtzagorri, Ziripot y Banda Popular Maestro Bravo.
  • 17:00 horas. Gigantes y Cabezudos, con salida desde la Estación de Autobuses.
  • 18:30 horas. Corrida de rejones. Plaza de Toros
  • 20:30 horas. Concierto de CC: DISCO! en la Plaza de la Compañía.
  • 21:30 horas. Concierto de Isabel Aaiún. Plaza del Castillo.
  • 23:45 horas. Concierto de Boney M. feat Mizie Williams. Plaza del Castillo.

Martes 7 de julio

  • 08:00 horas. Primer encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 09:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Desde el Palacio de Ezpeleta.
  • 10:00 horas. Procesión y Misa de San Fermín.
  • 18:30 horas. Primera corrida. Plaza de Toros.
  • 19:00 horas. Zona Joven en la Plaza de los Fueros, hasta las 22:30 h.
  • 23:30 horas. Concierto de Bala. Plaza del Castillo.
  • 00:40 horas. Concierto de Koma. Plaza del Castillo.

Miércoles 8 de julio

  • 08:00 horas. Segundo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 09:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Desde el Palacio de Ezpeleta.
  • 12:00 horas. Música en la calle. Txarangas Jarauta 69, Ziripot, Ortzadar y Banda Popular Maestro Bravo. Salidas desde San Gregorio, Frontón Labrit, Descalzos y Plaza Consistorial.
  • 18:30 horas. Segunda corrida. Plaza de Toros.
  • 23:45 horas. Concierto de Motxila 21. Plaza del Castillo.
  • 00:50 horas. Concierto de Brigade Loco. Plaza del Castillo.

Jueves 9 de julio

  • 08:00 horas. Tercer encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 09:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Desde el Palacio de Ezpeleta.
  • 12:00 horas. Música en la calle. Banda Popular Maestro Bravo, Txistularis Escuela Joaquín Maya. Salida desde la Plaza Consistorial.
  • 18:30 horas. Tercera corrida Plaza de Toros.
  • 23:45 horas. Concierto de Neomak. Plaza del Castillo.
  • 00:50 horas. Concierto de Shinova. Plaza del Castillo.

Viernes 10 de julio

  • 08:00 horas. Cuarto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida del Palacio de Ezpeleta.
  • 10:00 horas. Ofrenda Infantil a San Fermín. Rincón de la Aduana.
  • 12:30 horas. Festival Infantil de Danza. Plaza del Castillo. Amaiur, Ardantzeta, Eluntze, Lakarri, Muthiko, Vírgen del Puy y San Andrés.
  • 18:30 horas. Cuarta corrida. Plaza de Toros.
  • 23:45 horas. Concierto de Marlena. Plaza del Castillo.

Sábado 11 de junio

  • 08:00 horas. Quinto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida desde la Estación de Autobuses.
  • 10:30 horas. Música en la calle. Txistularis Conservatorio Pablo Sarasate Egunsenti. Salida desde la Plaza Consistorial.
  • 12:30 horas. Cabaret, Travéstika. Plaza de la Compañía.
  • 18:30 horas. Quinta corrida. Plaza de Toros. Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca con toros de José Escolar.
  • 20:00 horas. Concierto Euskprincess. Plaza de la Compañía.
  • 23:30 horas. Concierto de Ojete Calor. Plaza del Castillo.

Domingo 12 de julio

  • 08:00 horas. Sexto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida desde la Estación de Autobuses.
  • 12:30 horas. Concierto de la Diversidad. Plaza de la Compañía.
  • 18:30 horas. Sexta corrida. Plaza de Toros.
  • 23:30 horas. Sound Fermín. Los 40 Urban con Ramsés López “El Faraón”. Plaza de los Fueros.
  • 23:30 horas. Concierto de Merina Gris. Plaza del Castillo.
  • 00:50 horas. Concierto de La Txama. Plaza del Castillo.

Lunes 13 de julio

  • 08:00 horas. Séptimo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida del Palacio de Ezpeleta.
  • 10:45 horas. Misa de Mayores. Capilla de San Fermín.
  • 12:00 horas. Concierto de Rondallas Jus la Rocha y Yoar. Plaza San José.
  • 18:30 horas. Séptima corrida. Plaza de Toros.
  • 23:45 horas. Concierto de Hofe. Plaza del Castillo.
  • 00:50 horas. Concierto de Jarfaiter. Plaza del Castillo.

Martes 14 de julio

  • 08:00 horas. Octavo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.
  • 9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida del Palacio de Ezpeleta.
  • 10:45 horas. Octava de San Fermín. Plaza Consistorial.
  • 18:30 horas. Octava corrida. Plaza de Toros.
  • 00:00 horas. ‘¡Pobre de mí!’. Plaza Consistorial. Acto final de las fiestas.

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