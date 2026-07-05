Programa de los Sanfermines 2026: fechas, principales actos y conciertos de las fiestas de Pamplona

Los mozos son perseguidos por los toros de la ganadería Álvaro Núñez durante un encierro en 2025 (EFE/Ainhoa Tejerina)

Los Sanfermines 2026 ya tienen todo listo para su comienzo. Entre el 6 y el 14 de julio, Pamplona celebrará una nueva edición de sus fiestas con los tradicionales encierros, conciertos, desfiles, actividades infantiles y el concurso internacional de fuegos artificiales.

La programación oficial de los Sanfermines 2026 incluye 516 actividades distribuidas a lo largo de nueve días de celebración. Además de mantener las citas más tradicionales, este año refuerza las propuestas dirigidas al público infantil y amplía la programación en los barrios de Pamplona para acercar la fiesta a todos los vecinos.

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Del chupinazo al ‘Pobre de mí’: el inicio y el final de los Sanfermines

El chupinazo es el acto que inaugura oficialmente los Sanfermines y uno de los momentos más esperados de las fiestas. Cada 6 de julio, a las 12:00 horas, miles de personas se reúnen en la plaza Consistorial de Pamplona para presenciar el lanzamiento del cohete desde el balcón del Ayuntamiento. A partir de ese instante, el tradicional pañuelo rojo se anuda al cuello y las calles de Pamplona se llenan de música, color y celebración.

Si el chupinazo marca el comienzo de los Sanfermines, el tradicional ‘Pobre de mí’ simboliza su despedida. A medianoche del 14 de julio, los seguidores de la fiesta volverán a congregarse en la plaza Consistorial de la ciudad con velas encendidas para entonar el tradicional cántico con el que se pone fin oficialmente a las fiestas.

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Miles de personas antes del Chupinazo de San Fermín 2025 (Eduardo Sanz / Europa Press)

Los principales actos de cada jornada de los Sanfermines 2026

Además, de las celebraciones más tradicionales, conciertos, comparsas, actividades infantiles, fuegos artificiales y otros actos conforman la programación de las fiestas. A continuación, repasamos los eventos más destacados de cada jornada:

Lunes 6 de julio

12:00 horas. Chupinazo. Casa consistorial y retransmisión a través de pantallas en las principales plazas de la ciudad. Inicio de las fiestas de Sanfermines 2026.

12:00 horas. Música en la calle con txarangas Galtzagorri, Ziripot y Banda Popular Maestro Bravo.

17:00 horas. Gigantes y Cabezudos, con salida desde la Estación de Autobuses.

18:30 horas. Corrida de rejones. Plaza de Toros

20:30 horas. Concierto de CC: DISCO! en la Plaza de la Compañía.

21:30 horas. Concierto de Isabel Aaiún. Plaza del Castillo.

23:45 horas. Concierto de Boney M. feat Mizie Williams. Plaza del Castillo.

Martes 7 de julio

08:00 horas. Primer encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

09:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Desde el Palacio de Ezpeleta.

10:00 horas. Procesión y Misa de San Fermín.

18:30 horas. Primera corrida. Plaza de Toros.

19:00 horas. Zona Joven en la Plaza de los Fueros, hasta las 22:30 h.

23:30 horas. Concierto de Bala. Plaza del Castillo.

00:40 horas. Concierto de Koma. Plaza del Castillo.

Miércoles 8 de julio

08:00 horas. Segundo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

09:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Desde el Palacio de Ezpeleta.

12:00 horas. Música en la calle. Txarangas Jarauta 69, Ziripot, Ortzadar y Banda Popular Maestro Bravo. Salidas desde San Gregorio, Frontón Labrit, Descalzos y Plaza Consistorial.

18:30 horas. Segunda corrida. Plaza de Toros.

23:45 horas. Concierto de Motxila 21. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de Brigade Loco. Plaza del Castillo.

Jueves 9 de julio

08:00 horas. Tercer encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

09:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Desde el Palacio de Ezpeleta.

12:00 horas. Música en la calle. Banda Popular Maestro Bravo, Txistularis Escuela Joaquín Maya. Salida desde la Plaza Consistorial.

18:30 horas. Tercera corrida Plaza de Toros.

23:45 horas. Concierto de Neomak. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de Shinova. Plaza del Castillo.

Viernes 10 de julio

08:00 horas. Cuarto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida del Palacio de Ezpeleta.

10:00 horas. Ofrenda Infantil a San Fermín. Rincón de la Aduana.

12:30 horas. Festival Infantil de Danza. Plaza del Castillo. Amaiur, Ardantzeta, Eluntze, Lakarri, Muthiko, Vírgen del Puy y San Andrés.

18:30 horas. Cuarta corrida. Plaza de Toros.

23:45 horas. Concierto de Marlena. Plaza del Castillo.

Sábado 11 de junio

08:00 horas. Quinto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida desde la Estación de Autobuses.

10:30 horas. Música en la calle. Txistularis Conservatorio Pablo Sarasate Egunsenti. Salida desde la Plaza Consistorial.

12:30 horas. Cabaret, Travéstika. Plaza de la Compañía.

18:30 horas. Quinta corrida. Plaza de Toros. Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca con toros de José Escolar.

20:00 horas. Concierto Euskprincess. Plaza de la Compañía.

23:30 horas. Concierto de Ojete Calor. Plaza del Castillo.

Domingo 12 de julio

08:00 horas. Sexto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida desde la Estación de Autobuses.

12:30 horas. Concierto de la Diversidad. Plaza de la Compañía.

18:30 horas. Sexta corrida. Plaza de Toros.

23:30 horas. Sound Fermín. Los 40 Urban con Ramsés López “El Faraón”. Plaza de los Fueros.

23:30 horas. Concierto de Merina Gris. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de La Txama. Plaza del Castillo.

Lunes 13 de julio

08:00 horas. Séptimo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida del Palacio de Ezpeleta.

10:45 horas. Misa de Mayores. Capilla de San Fermín.

12:00 horas. Concierto de Rondallas Jus la Rocha y Yoar. Plaza San José.

18:30 horas. Séptima corrida. Plaza de Toros.

23:45 horas. Concierto de Hofe. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de Jarfaiter. Plaza del Castillo.

Martes 14 de julio

08:00 horas. Octavo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

9:30 horas. Gigantes y Cabezudos. Salida del Palacio de Ezpeleta.

10:45 horas. Octava de San Fermín. Plaza Consistorial.

18:30 horas. Octava corrida. Plaza de Toros.

00:00 horas. ‘¡Pobre de mí!’. Plaza Consistorial. Acto final de ‘¡Pobre de mí!’. Plaza Consistorial. Acto final de las fiestas