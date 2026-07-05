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Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

En una entrevista en ‘El Español’, el barón castellanomanchego critica la estrategia electoral de Ferraz y achaca el deterioro al reguero de casos de corrupción que salpican a la formación

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Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (David Esteban González / JCCM)
Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (David Esteban González / JCCM)

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha vuelto a reclamar un adelanto electoral como la salida “más decente” para frenar la “hemorragia permanente” que, a su juicio, sufre su partido". En una entrevista concedida este domingo al diario El Español, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez ha sostenido que en el PSOE se da por descontado un batacazo en las urnas y que el temor a Vox se ha convertido en el único argumento de defensa.

Page ha asegurado que el partido lleva “meses desangrándose electoralmente” y ha pedido “acabar” con una sangría que, según ha dicho, no beneficia “al sistema político ni al Gobierno ni al PSOE”: “Si se gana, magnífico, y si se pierde, incluso las derrotas electorales curan muchas heridas”, ha apuntado.

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García-Page ha recordado el escenario que se vivió en el último Comité Federal, donde el barón castellanomanchego fue una de las escasas voces discrepantes frente al secretario general del partido y presidente del Gobierno. Aunque ha precisado que el liderazgo de Sánchez no le parece “autocrático”, García-Page ha urgido a una transformación del partido que considera de fondo. En su opinión, “el partido se ha convertido más en un medio que en un fin” y el objetivo ha pasado a ser que gobierne el PSOE “independientemente de lo que haga y con quién lo haga”.

Están imputadas “muchas personas que le ayudaron a llegar” a La Moncloa

García-Page ha cuestionado la estrategia de la dirección de impulsar candidaturas autonómicas encabezadas por ministros del Gobierno, señalando que, a la vista de los resultados de Andalucía (con María Jesús Montero) o Aragón (con Pilar Alegría), en estos 10 años no ha oído al presidente del Gobierno reconocer “ni un solo error”, por lo que no espera que admita que esa estrategia lo haya sido.

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El presidente de Castilla-La Mancha hace una referencia velada a la situación nacional y de su partido en el día de su región.

Y en esta línea, ha vinculado ese deterioro del partido a los casos de corrupción que afectan a la formación y al entorno cercano del presidente. Ha apuntado que están imputadas “muchas personas de las que le ayudaron” a Sánchez “a llegar” y ha subrayado que “nunca se han acumulado tantos casos de corrupción en nuestro partido”. “No querer verlo es querernos engañar”, ha sentenciado.

Critica que el PSOE se escude en la amenaza de Vox para “tragar lo intragable”

En otra entrevista al diario ‘El Confidencial’, ha criticado que la formación se escude en la “amenaza de Vox” para “tragar lo intragable”. “Lo de las presuntas cloacas clama al cielo”, ha señalado Page en esta entrevista, en la que ha advertido que “el formato es de un cutrerío que ya de por sí echa para atrás”, pero “lo peor de las cloacas” es “si esa supuesta trama se aceleró con motivo de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno”. Para el barón socialista, esto refleja el “miedo” de la dirección del partido y “un estado de ansiedad”.

Sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que “desearía que la información pudiera descartarse”, pero ha subrayado que “lo que hoy se está poniendo en cuestión no es la labor de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, sino sus relaciones en estos diez años”.

Noticia con información de EFE

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