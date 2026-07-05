Espana agencias

Moreno promete ser "fiel" a la vía andaluza del diálogo tras pactar con Vox: "Espero legislatura fructífera o no será"

Guardar
Google icon
Imagen IBBOJDSYYZEOPAI5DILZZBJTK4

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo en su toma de posesión del cargo por tercer mandato consecutivo a ser "fiel a sí mismo" y a lo que ha definido como "vía andaluza" del diálogo tras su pacto de gobierno con Vox, al que ha invitado a sumarse a todos los andaluces que quieran "hacer grandes cosas" por Andalucía con independencia del sentido del voto que emitieron el pasado 17 de mayo.

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha admitido Moreno en relación a su pacto con Vox, tras lo que ha advertido de que espera que "esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será".

PUBLICIDAD

Estos son los principales mensajes que ha lanzado Moreno en su discurso tras jurar el cargo en un acto con unos 300 invitados en los jardines del Palacio de San Telmo al que han asistido entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta Susana Díaz; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el líder de Vox en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira; y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. No han asistido los portavoces parlamentarios de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo.

"Asumo por por tercera vez con enorme gratitud y sentido de la responsabilidad el mandato de los ciudadanos de ser el presidente de todos los andaluces. Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo", ha reivindicado.

PUBLICIDAD

La toma de posesión de Juanma Moreno se produce después de que el jueves fuera investido, en segunda votación en el Parlamento, presidente de la Junta de la XIII legislatura, con los votos a favor de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que suscribió previamente un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

El ciudadano relata que pidió dinero a un grupo criminal para ayudar a su madre enferma. La banda le exigió cinco veces la cantidad original

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

Resultados del Super Once del 5 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 5 julio

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Leonor encuentra a su hermana Rosalía totalmente fuera de sí

La ficción diaria de RTVE verá alterada su programación por la retransmisión del Mundial 2026 y el Tour de Francia

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Leonor encuentra a su hermana Rosalía totalmente fuera de sí

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un medicamento para el corazón que se usa a diario en hospitales puede abrir nuevas vías contra el cáncer

La dobutamina, que ayuda al corazón a latir con más fuerza, también puede frenar el crecimiento de células cancerosas en algunos tipos de tumores, según un nuevo estudio

Un medicamento para el corazón que se usa a diario en hospitales puede abrir nuevas vías contra el cáncer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

ECONOMÍA

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

DEPORTES

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano