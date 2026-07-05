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Francisco Javier Sicluna, médico rural y alcalde: La clave está en escuchar a la gente

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Concha Tejerina

València, 5 jul (EFE).- Francisco Javier Sicluna, médico de familia durante más de cuarenta años y actual alcalde de l'Alcúdia de Crespins (Valencia), asegura que en la medicina rural, la "más cercana y la que te permite ver a la persona en su totalidad", muchas veces la clave "está en escuchar a la gente".

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"No solo hay que ver la enfermedad, sino lo que hay detrás de ella", subraya en una entrevista con EFE Sicluna, quien ha recibido el Premio Mejor Médico Rural 2026 de la Fundación del Colegio de Médicos y la Diputación de Valencia, un reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas dedicada a la Medicina de Familia, la cercanía al paciente y el compromiso con la salud en el ámbito rural.

Estudió primero Enfermería y posteriormente Medicina en València, una vocación que asegura haber tenido desde niño. "Mientras estudiaba Enfermería ya acompañaba a médicos rurales durante los veranos para aprender. Siempre tuve claro que quería ser médico", recuerda este médico de 71 años.

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Antes de dedicarse plenamente a la medicina familiar, desarrolló una intensa actividad profesional en distintas especialidades médicas. Como MESTO (Médico Especialista Sin Titulo Oficial) trabajó en Medicina Interna, Endocrinología, Psiquiatría, Oftalmología, Urología y otras áreas sanitarias en hospitales y centros de València, Xàtiva, Gandia, Alzira, Aldaia o Torrent.

Aquella experiencia multidisciplinar, asegura, fue fundamental para convertirse en un médico de familia con una visión integral del paciente.

"La medicina rural, la más cercana al ciudadano, te obliga a ver a la persona en conjunto. Atiendes desde problemas sencillos hasta situaciones muy complejas. Todo lo que aprendí en especialidades me sirvió para saber mucho más de los pacientes", afirma.

En 1998 asumió la plaza de médico en l'Alcúdia de Crespins, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como médico de familia hasta su jubilación en junio de 2024.

A lo largo de los años, Sicluna ha atendido a varias generaciones de una misma familia. Para él, la medicina va mucho más allá de los diagnósticos y las pruebas clínicas.

"Muchas veces la clave está en escuchar al paciente. No solo hay que ver la enfermedad, sino lo que hay detrás de ella", señala.

Recuerda numerosos casos en los que problemas psicológicos, situaciones de acoso escolar o conflictos familiares se manifestaban a través de síntomas físicos aparentemente inexplicables.

"Había personas que acudían constantemente a urgencias. Yo prefería llamarlas antes, citarlas y hablar con ellas para evitar que llegaran a una situación límite", relata.

Como cualquier profesional sanitario, también ha vivido situaciones especialmente duras. Entre ellas, recuerda aquellos pacientes que no pudo salvar por la falta de medios que existían hace décadas en los centros rurales.

"Los infartos eran muy complicados. A veces hacías todo lo posible, pero los recursos no eran los que tenemos hoy. Cuando perdías a alguien, te quedaba siempre la sensación de que no lo habías podido salvar", reconoce.

Sin embargo, también guarda recuerdos imborrables de pacientes que lograron superar situaciones críticas gracias a una intervención temprana. "Hay personas que años después me paran por la calle", recuerda.

Sicluna destaca la transformación experimentada por la atención primaria durante las últimas décadas. La digitalización, la historia clínica electrónica, los sistemas de receta informatizada y la mejora del equipamiento sanitario han supuesto un cambio radical.

Pese a ello, advierte de uno de los grandes retos actuales: la falta de médicos en las zonas rurales.

"Hay pueblos donde resulta muy difícil cubrir plazas. La medicina rural debería conocerse más durante la formación porque ofrece una visión muy completa de la profesión", defiende.

Paralelamente a su actividad sanitaria, Sicluna, del Partido Popular, ha desarrolló una intensa carrera política en L'Alcúdia de Crespins, donde fue alcalde durante dos legislaturas (del 2007 al 2015) y en 2023 recuperó la alcaldía tras obtener mayoría. Afirma que si los vecinos del municipio quieren, volverá a presentarse a las elecciones en 2027.

Preguntado por cómo le gustaría ser recordado, Francisco Javier Sicluna no duda: "Como médico. Han sido más de 40 años dedicados a esta profesión. Me gustaría que me recordaran como alguien que escuchaba a la gente e intentaba ayudar a todo el mundo". EFE

(Foto)

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