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Feijóo activa el calendario electoral: proclamará en julio a los candidatos a alcaldías y en septiembre a los de CCAA

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha activado ya el modo electoral porque quiere tener el partido "completamente listo y preparado" para las próximas elecciones generales. Con ese objetivo, ya ha fijado en su agenda la fecha del 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no habrá adelanto electoral y que los comicios se celebrarán cuando tocan, en 2027, Feijóo quiere tener la maquinaria electoral engrasada y al PP "electoralizado".

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En las filas del PP cada vez más cargos creen que la legislatura no aguantará hasta julio y ven factible ir a las urnas a primeros de 2027, sobre todo si al final Sánchez presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no logra aprobarlos. Algunas voces del partido incluso están convencidas de que habrá 'superdomingo' electoral y que el presidente hará coincidir las generales con las municipales y autonómicas si es lo que más conviene a su "interés personal", añaden estas fuentes.

En 'Génova' han aprendido de 2023, cuando Sánchez adelantó las generales a julio --apenas dos meses después de las autonómicas y municipales y en plenas negociaciones de PP y Vox en algunas CCAA-- y les pilló con el pie cambiado. Por eso, ahora insisten en que la clave es estar "listos" y "tener una alternativa preparada".

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En esa línea apuntó esta semana el expresidente José María Aznar cuando llamó a construir una mayoría "nacional" y "centrada" para echar a Sánchez. Según su tesis, "lo importante" de las próximas generales no es cuándo se convoquen sino "entender bien lo que decidirán", dado que serán los comicios "más importantes de toda la reciente historia democrática" porque no se juegan un cambio de Gobierno sino "un cambio de sistema".

REUNIÓN DE CANDIDATOS A ALCALDE EL 18 DE JULIO EN SANTIAGO

Ante la posibilidad de que puede haber elecciones en cualquier momento, el PP de Feijóo quiere tener preparados los equipos. Por lo pronto, los candidatos a alcaldes de capitales de provincia se reunirán el próximo 18 de julio en Santiago de Compostela para ser proclamados por el partido.

En el caso de las CCAA que celebran elecciones autonómicas el próximo año, los candidatos a la Presidencia no serán proclamados "antes del verano", según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

De acuerdo con los Estatutos del PP, el Comité Electoral Nacional designa a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos de las CCAA, presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, alcaldías de las capitales de provincia, cabildos, consells insulares y juntas generales.

'GÉNOVA' VE PRIORITARIO IMPLICAR A LOS ALCALDES

La dirección nacional del PP considera clave implicar a los alcaldes ante las próximas generales por su capacidad de arrastrar voto. Así lo trasladó el propio Feijóo a sus 'barones' en un almuerzo a puerta cerrada el pasado mes de mayo, donde defendió que los cargos del partido estén "tensionados" e hizo hincapié en el papel clave de los alcaldes para movilizar a votantes.

Con ese objetivo, el pasado viernes el PP organizó en Castellón el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que clausuró Feijóo. Y la semana pasada, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ya mantuvo una reunión con portavoces del PP en Parlamentos regionales.

Lo que busca el PP con estos encuentros es reforzar la coordinación dentro del partido con la vista puesta en las citas electorales de 2027, en un momento en el que hay "un sanchismo en descomposición por los graves casos de corrupción y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado" en toda la legislatura, según fuentes de la formación.

De hecho, en 'Génova' ya avanzan que dedicarán los próximos meses a "amplificar el desgaste" del Gobierno y retratar a los socios como "cómplices". "Es un Gobierno podrido. Están de corrupción hasta el tuétano", afirman fuentes del equipo de Feijóo.

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