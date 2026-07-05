El gobierno catalán defiende regular los camiones en la AP-7, mientras se estudia el peaje

Barcelona, 5 jul (EFE).- La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, defiende la necesidad de regular el tráfico pesado en la AP-7, mientras se estudia la ampliación de esta autopista en algunos tramos, como el de Terres de l'Ebre, y se debate el retorno de los peajes.

En una entrevista con El Periódico publicada este domingo, Paneque asegura que "debería existir algún tipo de pago por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje", aunque recuerda que es una competencia del Gobierno central.

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"El president ya ha iniciado el debate y algunos sectores económicos y sociales de Cataluña también lo plantean", recuerda la consellera, después de que esta semana el presidente Salvador Illa llamara a los grupos parlamentarios a hacer una "reflexión colectiva" sobre la retirada de los peajes en la AP-7 y admitiera que "quizás nos equivocamos" al reclamar su fin.

Paneque reconoce que la AP-7 necesita ser ampliada, con un tercer carril en el Ebre y un cuarto en el Penedès y el Vallès: "La mejora de las infraestructuras junto con este gravamen por uso, conocido como viñeta, es una opción razonable".

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Al respecto, asegura que el Ministerio de Transportes ya ha empezado a estudiar estas ampliaciones.

Sobre la regulación del tráfico pesado, que pidieron los Comuns en la última sesión de control del Parlament, dice que corresponde a la conselleria de Interior, que está estudiando cómo reducir la siniestralidad en la AP-7, pero se muestra partidaria de aplicarla. EFE

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