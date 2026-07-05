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Decenas de evacuados por un fuego en Loporzano (Huesca), preocupante en uno de sus flancos

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Zaragoza, 5 jul (EFE).- La evolución del incendio forestal declarado este sábado en Loporzano (Huesca), en las inmediaciones del Parque Natural de la sierra y Cañones de Guara, que ha obligado a evacuar a decenas de personas, ha complicado las labores de extinción al abrirse el flanco izquierdo, cuyo avance concentra ahora la principal preocupación del operativo.

Mientras, permanecen activos de nuevo el flanco derecho y la cabeza del incendio.

El incendio ha obligado a evacuar también el núcleo de Chibluco, que se suma al desalojo de San Julián de Banzo, donde unas treintena personas han tenido que abandonar sus casas, mientras la evolución del fuego ha llevado a activar el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2 y a solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Como consecuencia de la situación, permanece cortada al tráfico la carretera HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo.

El dispositivo de extinción se ha reforzado con un amplio despliegue de medios del Operativo Infoar del Gobierno de Aragón. Trabajan en la zona seis brigadas helitransportadas, con base en Bailo, Boltaña, Brea, Calamocha, Alcorisa y Ejea, cada una con su correspondiente helicóptero, además de un helicóptero de coordinación, cinco autobombas, siete brigadas terrestres, el Puesto de Mando Avanzado, técnicos, el director técnico de extinción, personal de apoyo del GADEX y un bulldozer.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado la BRIF de Lubia, un avión FOCA, dos aviones anfibios ligeros, dos helicópteros con base en Noaín y un avión de coordinación para apoyar las tareas de extinción.

También participan una nodriza de los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y otra de la Diputación Provincial de Huesca.

Por su parte, el Ministerio de Defensa mantiene desplegada una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), integrada por cinco autobombas y efectivos que colaboran en las labores para contener el avance del fuego.

El incendio, declarado a las 16.20 horas del sábado en la zona de Chibluco, había afectado durante la pasada noche a unas 75 hectáreas y alcanzó las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. EFE

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