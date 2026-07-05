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Cuerpo confía en presentar los Presupuestos tras el verano y que sean aprobados

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Madrid, 5 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confía en aprobar los Presupuestos Generales del Estado tras tres años prorrogados, y asegura que el propósito del Gobierno es cumplir con el calendario ordinario para presentarlos "a la vuelta del verano".

En una entrevista en elDiario.es y recogida por EFE, Cuerpo afirma que el escenario central del Gobierno es que este año se aprueben los presupuestos, y añade que, para ello, ya se están dando los pasos con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica.

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Mañana, lunes, se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar el techo de gasto.

Destaca que uno de los "grandes éxitos" de esta legislatura es la gestión económica, que ha hecho que España crezca estos últimos años por encima de la media histórica y de las principales economías europeas y mundiales.

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Sobre el impacto en la economía de la regularización de la inmigración, insiste en que será positivo y que, lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social.

Respecto a la problemática de la vivienda, Cuerpo dice que "es la gran prioridad de la política económica", aunque reconoce que "no hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes".

Por eso, considera que la solución viene por un conjunto de políticas que el Gobierno está llevando a cabo y precisa que, en las próximas semanas, el Ejecutivo volverá a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando la actuación en materia de vivienda.

Preguntado por la posibilidad de que el Estado salga de CaixaBank, ha recordado que, hace unos meses, el Gobierno tomó la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en la entidad.

"En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en CaixaBank. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial", suberaya.

De la condena de José Luis Ábalos defiende la "tolerancia cero" frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley; y preguntado por si confía en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero responde que hay que respetar el principio de presunción de inocencia. EFE

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