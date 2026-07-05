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Cae una red de tráfico de drogas con 11 detenidos en el norte de la Comunidad de Madrid

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Madrid, 5 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal compuesto por once personas especializadas en el tráfico de estupefacientes en la zona norte de la Comunidad de Madrid, en las localidades de Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos, a las que han intervenido 2,8 kilos de cocaína, 40.000 euros en metálico y 8 vehículos.

Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, durante la operación se han llevado a cabo seis entradas y registros domiciliarios en Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos y se ha logrado detener a 11 personas por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

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La investigación se inició el pasado mes de octubre de 2025 cuando se supo de un posible grupo de personas que se estarían dedicando a la distribución de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína.

Una vez avanzada la investigación, se pudo constatar la existencia de un grupo criminal que operaba de manera estructurada y coordinada.

En la cúspide se encontraba el cabecilla, que dirigía junto con su lugarteniente y otro miembro, el suministro de la sustancia. Los escalones inferiores estaban dedicados a la preparación, distribución y venta de la droga.

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Además, utilizaban un domicilio como 'guardería' y laboratorio en la localidad de Alcobendas, donde ocultaban y preparaban la sustancia estupefaciente para su posterior distribución y venta al por menor.

Tras las entradas y registros domiciliarios se ha logrado intervenir 2,8 kilos de cocaína, 430 gramos de anfetamina, diverso material para la preparación y distribución de la sustancia estupefaciente, 40.000 euros en metálico y 8 vehículos.

Los once detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y por otro delito de pertenencia a grupo criminal. Los tres cabecillas del grupo han ingresado en prisión provisional. EFE

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