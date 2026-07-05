Bendodo (PP): Andalucía da ejemplo de anteponer el interés general a la táctica partidista

Sevilla, 5 jul (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha aplaudido el “ejemplo” que, a su juicio, supone el acuerdo entre PP y Vox en la Junta de Andalucía de “anteponer los intereses del conjunto de los andaluces a la táctica partidista de unos u otros”.

Tras asistir a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, Bendodo ha asegurado que es “un día importante para Andalucía” y que sus habitantes están “de enhorabuena” por el hecho de que el líder popular andaluz haya revalidado su cargo.

PUBLICIDAD

“Es una buena noticia, es bueno para Andalucía”, ha defendido Bendodo, que ha secundado una de las citas de Moreno en su discurso respecto a que “hay que mirar a Andalucía no solo a lo largo, sino a lo ancho también”, pues se trata de una región con una superficie de más de 87.000 kilómetros cuadrados, superior a muchos países de la Unión Europea (UE).

Ello genera “problemas más grandes, realidades que hay que afrontar” que requieren que en esta legislatura, la tercera presidida por Moreno, se sigan impulsando las políticas de cambio “que empezaron hace ya algunos años”. EFE

PUBLICIDAD