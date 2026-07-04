Muere un espectador tras ser arrollado por un coche en un rally en Asturias

Oviedo, 4 jul (EFE).- Un espectador del Rallysprint Carreño, celebrado en Asturias, ha fallecido este sábado tras ser atropellado por uno de los coches que participaba en la prueba deportiva, cuyo piloto y copiloto han resultado heridos, informó la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes, el accidente tuvo lugar poco antes de las 13:30 horas, en el kilómetro 6 de la carretera CE-2, cuando se produjo la salida de la vía de uno de los turismos que participaba en la competición, momento en que arrolló al espectador.

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El piloto y copiloto del turismo han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

La octava edición del Rallysprint Carreño, tercera prueba del Campeonato de Asturias de Rallysprint, se celebraba hoy en el concejo asturiano de Carreño en un recorrido de cerca de ochenta kilómetros, de los que 38 kilómetros son cronometrados. EFE

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