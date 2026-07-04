Maroto llama a salir a las calles para recuperar el "orgullo ciudadano" de Zerolo frente a un PP "retrógrado"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha llamado este sábado a salir a las calles de la capital para recuperar el "orgullo ciudadano" de Pedro Zerolo frente a un PP "retrógrado" que, a su juicio, "invisibiliza" al colectivo LGTBIQ+.

"Quiero acordarme de un gran madrileño, de un gran compañero como es Pedro Zerolo. Él hablaba del orgullo ciudadano. Este es el orgullo ciudadano que vamos a recuperar en el año 2027 cuando saquemos de las instituciones a (Isabel Díaz) Ayuso y a (José Luis Martínez) Almeida y gobierne el PSOE", ha señalado Maroto en un encuentro con la militancia con motivo del Orgullo de Madrid (MADO 2026).

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La socialista ha reivindicado Madrid como "la ciudad donde se celebra el mejor Orgullo del mundo", una ciudad "abierta", "tolerante" y "donde se respira libertad". "Madrid es una ciudad donde sus gentes, los madrileños y madrileñas, combaten todos los días el odio, el señalamiento y la discriminación. Esa es Madrid, ese es el Orgullo de Madrid", ha afirmado.

Maroto ha defendido que ese Orgullo está en la ciudadanía, pero "no" en las instituciones, donde, según ha denunciado, la presidenta autonómica y el alcalde han convertido esta celebración en una "confrontación política". La socialista ha acusado a ambos de haber "recortado derechos" durante este mandato y de "invisibilizar" el Orgullo al no colocar en las instituciones la bandera arcoíris que, según ha sostenido, representa "a todos, a todas y a todes".

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También ha vuelto a criticar la campaña institucional del Ayuntamiento con motivo del Orgullo LGTBIQ+, que, a su juicio, "esconde la libertad" y al colectivo. "Parece que se avergüenzan de que estamos aquí, de que queremos amar a quien queramos, de que queremos ser libres", ha censurado.

En este punto, Maroto ha asegurado que los madrileños se parecen "más a los valores que defiende el PSOE", entre ellos "la libertad", "la dignidad" y "la tolerancia". "Siempre que gobierna el Partido Socialista, siempre conseguimos derechos", ha defendido.

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La portavoz socialista ha subrayado así que "los derechos se conquistan", pero que "lamentablemente" en Madrid hay que "defenderlos". Por este motivo, Maroto ha hecho un llamamiento a salir a las calles de la capital frente al odio y frente a quienes, según ha dicho, quieren devolver al colectivo "al armario".

"Frente al odio, la dignidad. Frente a los que nos quieren devolver al armario, la visibilidad. Y frente a los PP retrógrados y que invisibilizan, vamos a salir hoy a las calles de Madrid a defender la libertad, la tolerancia y el respeto", ha zanjado.

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El Orgullo de Madrid (MADO 2026) vivirá este sábado su jornada central con la celebración de una movilización multitudinaria que recorrerá el centro de la capital bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', en la que los participantes exigirán un Pacto de Estado contra los discursos de odio.

La marcha, convocada por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y el colectivo madrileño COGAM, partirá a las 19:00 horas desde la plaza de Carlos V hasta Colón y tiene como objetivo convertir a la ciudad en el epicentro internacional de la defensa de los derechos del colectivo.

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