Enma López pide avales para su candidatura a las primarias del PSOE: "Los grandes cambios empiezan con un pequeño paso"

La actual portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Enma López, ha pedido avales para su candidatura a las primarias del PSOE en la capital y ha apelado a la militancia a dar "un pequeño paso" para impulsar lo que considera un proyecto de "cambio" para la ciudad de Madrid.

"Los grandes cambios empiezan con un pequeño paso y ese paso es hoy", ha señalado López en un vídeo difundido en la red social 'X', en el que ha solicitado el apoyo de la militancia para convertir la movilización interna en una candidatura "fuerte" y "preparada para cambiar Madrid".

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"Durante estos días he recibido cientos y cientos de mensajes en público, en privado. Se ha desatado una ola de ilusión que me confirma lo que ya sabíamos, que Madrid quiere cambio. Y hoy damos un paso que es decisivo y lo tenemos que hacer juntos", ha afirmado.

La socialista ha subrayado la necesidad de contar con el aval de la militancia para dar forma a su candidatura. "Necesito tu aval para convertir toda esa energía en una candidatura fuerte, en una candidatura preparada para cambiar Madrid", ha añadido.

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López ha insistido en que el proceso de recogida de avales representa un punto de partida clave dentro del proceso interno del partido. "Si crees que ha llegado el momento del cambio, te pido que nos acompañes, que firmes ese aval", ha indicado.

La petición de avales se enmarca en el proceso de primarias del PSOE de Madrid para ser cabeza socialista en 2027 y disputarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP), en el que también participa la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

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"Con ese aval no solamente estás dando un paso adelante, sino que estás diciendo que crees que el cambio en Madrid es posible. Avala esta candidatura, avala el cambio que necesita Madrid. Ya toca", ha concluido.

RECOGIDA DE AVALES HASTA EL 11 DE JULIO

Este viernes concluía el plazo de lo socialistas madrileños para presentar las precandidaturas y se formalizaba la pugna entre Reyes Maroto y Enma López.

Maroto apela a un proyecto consolidado, a que su "sitio está en Madrid" y a cumplir la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a "liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid". López, por su parte, busca instalar la idea de relevo con el lema 'Ya toca' y con un mensaje dirigido a despertar a una militancia a la que pregunta: "¿Cuánto hace que no te ilusionas?".

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Tras las precandidaturas empieza este sábado la recogida de avales que seguirá hasta el 11 de julio. En el caso de que obtengan el número mínimo, la campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera y única vuelta.