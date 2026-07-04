Espana agencias

El PP teme que el voto exterior pueda mover escaños en generales si hay un gran aumento del censo con la 'Ley de Nietos'

Guardar
Google icon
Imagen VMBWQWHNTJEQVMBVAR62CUSJUM

El PP de Alberto Núñez Feijóo teme que el voto exterior pueda mover escaños en las próximas elecciones generales si hay un gran aumento del censo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la llamada 'Ley de Nietos'. En las últimas cuatro elecciones autonómicas, PP ganó en urna pero en el voto exterior quedó por delante el PSOE, si bien no cambió el reparto de diputados.

En 'Génova' se niegan a hablar de "pucherazo" como apunta Vox pero creen que el PSOE de Sánchez está practicando "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática --conocida como 'Ley de Nietos'-- que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles.

PUBLICIDAD

El PP, que apunta a "2,6 millones de solicitudes" de nacionalidad española, considera que el voto exterior puede ser decisivo e incluso inclinar la balanza, no por su tamaño sino por dónde cae. El propio Alberto Núñez Feijóo apuntó hace unos días en esa dirección en 'esRadio' al señalar que están observando "la capacidad que se deja el Gobierno" para asignar la provincia cuando "el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar".

Los 'populares' consideran que en un sistema donde muchos escaños se reparten por márgenes estrechos, un censo exterior que crece de forma brusca, puede condicionar el resultado en circunscripciones concretas, señalan fuentes del partido.

PUBLICIDAD

EL PSOE GANÓ EN EXTREMADURA, ARAGÓN, CYL Y ANDALUCÍA EN VOTO EXTERIOR

De hecho, los 'populares' sostienen que en los últimos procesos electorales, ese voto exterior ha ido en sentido contrario al resultado en urna, dado que el PSOE cayó en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero ganó en el voto exterior en todas ellas.

Así, en los comicios extremeños de diciembre de 2025, El PP obtuvo en urna el 43,18% y el PSOE el 25,72%. Sin embargo, en el voto exterior, ganó el PSOE, con el 35,9% frente al 27,6% del PP; en el caso de las elecciones de Aragón, en febrero de 2026, el PP logró el 34,26% en urna y el PSOE el 24,29% mientras que en el voto exterior, de nuevo venció el PSOE con 1.595 votos frente a los 1.030 del PP.

En las elecciones de CyL, en marzo, en urna el PP alcanzó el 35,47% y el PSOE el 30,74% mientras que en el voto exterior, el PSOE quedó por delante con 4.303 votos frente a los 3.281 del PP. Y en las andaluzas de mayo, la distancia es más extrema porque en urna el PP llegó al 41,6% frente al 22,7% del PSOE, casi diecinueve puntos, pero en el voto exterior ganó el PSOE, con 6.703 votos frente a los 6.307 del PP.

EL PP ARREBATÓ UN ESCAÑO EN MADRID EN 2023 GRACIAS AL VOTO EXTERIOR

En 'Génova' sostienen que hasta ahora, ese voto exterior no ha alterado el reparto de escaños, por el escaso número de votantes. Pero ese equilibrio, según fuentes del PP, es lo que está cambiando, aludiendo a la posibilidad de que ese censo exterior crezca a gran velocidad con las nacionalizaciones. "Lo que hoy no mueve un escaño, sobre un censo multiplicado, sí puede moverlo", alertan en el PP, que piensan ya en la citas con las urnas del año 2027.

Sin embargo, en las generales de julio de 2023 fue el PP el que arrebató un escaño al PSOE en Madrid gracias a ese voto exterior. Entonces, de los casi 2,3 millones de españoles registrados en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA), poco más de 203.000 ejercieron su derecho a voto, siendo el PP el que obtuvo más apoyo con 66.422 sufragios frente a los 50.597 del PSOE, según datos de la Junta Electoral Central (JEC).

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

El tribunal ha resuelto así a pesar de los informes psicológicos que detallan “gritos, discusiones y golpes” y un entorno familiar “poco seguro, física y emocionalmente”, al considerar que la mala relación no justifica impedir contacto en situaciones controladas

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Tras su actuación de Amistades Peligrosas, la odontóloga se ha postulado como futura concursante del programa

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

La debilidad prematura del sistema inmunitario se manifiesta en una mayor susceptibilidad a infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo