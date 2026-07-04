Brizuela: "Acabar con 6-0 nos daría ventaja de cara a la siguiente fase"

Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- Darío Brizuela, escolta de la selección española, remarcó este sábado, en la víspera del encuentro de la primera fase de clasificación para el Mundial 2027 ante Georgia, que acabar esta ronda con un invicto 6-0 daría "ventaja" al equipo para la siguiente.

Tras la abultada victoria por 109-81 ante Dinamarca, con la que 'La Familia' certificó el primer puesto del Grupo A, ahora llegan a Tiflis con la idea de cerrar de manera inmaculada esta primera fase y empezar con ventaja la siguiente, ya que cada victoria cuenta y se acumula de cara al futuro.

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"Sería muy importante. Acabar con 6-0 nos da cierta ventajade cara a una fase que ni ha empezado todavía. Sería un plus muy divertido, pero bueno, sabemos que no va a ser fácil y tenemos que estar enfocados en mañana", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Para ello, España deberá vencer de nuevo a Georgia, a la que ya arrasó el pasado noviembre en Tenerife por 90-61. Brizuela espera un duelo "complicado" en el que se enfrentará, entre otros, a su compañero en el Barça, Tornike 'Toko' Shengelia.

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"No es fácil jugar aquí. Es un equipo que se lo juega todo, experimentado, con jugadores importantes. Pero bueno, nosotros venimos a seguir un poco en la línea del otro día y jugar como equipo y sabiendo que va a ser muy complicado", afirmó.

Respecto a su rol de 'veterano' con la selección, lo recoge de buen grado, aunque no está acostumbrado a serlo en el Barça, donde cuentan con un vestuario más experimentado.

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"Es raro porque en mi club no soy veterano. Pero bueno, disfruto mucho de estar como gente, como Mario (Saint-Supéry) o Hugo (González), al que conocía. Estamos haciendo muy buenas migas. Son jugadores que veías cuando tenían 15 o 16 en categorías inferiores y ahora están creciendo. Me encanta, disfruto mucho de su progresión. También de Álvaro (Cárdenas), que ha pegado un salto este año tremendo. Me gusta ver cómo crecen y me gusta ver cómo me van quitando el puesto poco a poco", bromeó.

España se cruzará en la siguiente fase con varios equipos del Grupo B, integrado por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía, donde aún está todo por decidirse.

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De sumar un 6-0, 'La Familia' empezaría con una ventaja mínima de dos victorias respecto a sus próximos rivales en su camino al Mundial que se disputará en Catar. EFE