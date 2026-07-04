A Fonsagrada (Lugo) dedica a Forges su primer museo en España y ensalza el poder del humor

A Fonsagrada (Lugo), 4 jul (EFE).- A Fonsagrada (Lugo) ha abierto este sábado el primer museo dedicado a Antonio Fraguas, 'Forges', narrador lúcido y crítico de la evolución de la sociedad española que murió en 2018 tras un cáncer de páncreas y cuyo humor provenía de ese municipio de montaña donde están sus orígenes por la parte paterna.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, maestro de ceremonias en la inauguración de este centro cultural ha saludado en su discurso su "capacidad de cuestionar lo establecido, pero siempre defendiendo la convivencia, nunca crispando".

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Al poder de su humor ha recurrido Albares en más de una ocasión y ha comparado a España en general con Forges, por ser admirada fuera de sus fronteras, abierta, plural, tolerante, democrática y capaz de mirarse a sí misma con un sentido crítico, pero siempre con respeto.

Esta ha sido la enumeración de un ministro que ha aplaudido estas maneras, sobre todo ante "un momento en el que prolifera todo lo contrario a lo que eran sus viñetas", tanto por el "odio" como por los "extremismos" de algunos.

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"Se puede criticar sin alimentar el odio", ha recetado Albares, puesto que "la libertad de expresión encuentra su mayor fortaleza cuando se ejerce con respeto, con humanidad sobre todo; algo que en muchas ocasiones estamos perdiendo hoy en día".

Para aprender de ello, ha señalado que en este edificio a los pies del Camino Primitivo está el legado de "un gran creador que va a poder seguir hablándonos, dialogando con nosotros y las generaciones futuras".

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Toño Fraguas, hijo del historiador gráfico, ha mostrado en declaraciones a EFE su emoción por afianzar unas "raíces" que su padre "siempre cultivó" y el hecho de que ahora en A Fonsagrada haya "un reclamo" más.

Obras, utensilios varios, el primer tablero de dibujo de Forges, su compromiso con el medio ambiente y el movimiento feminista, todo ello se puede ver en un inmueble donde es posible seguir una línea del tiempo para disfrutar de su estilo personal y su universo. EFE

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