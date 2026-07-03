La dirección de Vox se congratula del acuerdo en Andalucía y destaca que se ha confeccionado "pensando en España"

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado este viernes el acuerdo sellado con el PP para un gobierno en Andalucía, y ha destacado que se ha confeccionado "pensando en España y en los españoles".

Juanma Moreno Bonilla fue investido presidente de Andalucía el jueves en virtud del pacto, que integra al líder de Vox en esa región, Manuel Gavira, como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Incluye el concepto de prioridad nacional y medidas de fiscalidad, contra los inmigrantes, los menores migrantes no acompañados y revisión de políticas climáticas.

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En un mensaje publicado en la red social 'X', Garriga ha afirmado que el programa de gobierno acordado con los 'populares' es "detallado, cuantificado y serio" y "como sólo Vox sabe hacer las cosas: pensando en España y en los españoles". "Vox cumple, no defrauda", ha rematado.

Con Andalucía, Vox y el PP han pactado gobiernos de coalición en cuatro autonomías --Extremadura, Aragón y Castilla y León--. Los socios ya gobernaron juntos en cinco autonomías tras las elecciones autonómicas de 2023, pero Vox abandonó esos ejecutivos un año después a raíz de las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

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