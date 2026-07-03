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Extraen del agua el pecio de Ses Fontanelles, uno de los barcos hundidos más importantes del Mediterráneo: tiene cerca de 1.700 años

La embarcación, que fue hallada en 2019 en Mallorca, pasará un año y medio sumergido en una piscina de desalación

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Varios buceadores investigan el pecio de Ses Fontanelles, cuando todavía estaba sumergido. (Consell de Mallorca/UB/UCA/UIB)
Varios buceadores investigan el pecio de Ses Fontanelles, cuando todavía estaba sumergido. (Consell de Mallorca/UB/UCA/UIB)

Bajo las aguas de la Platja de Palma, en Mallorca, había permanecido sumergido durante aproximadamente 1.700 años el pecio de Ses Fontanelles. Hasta ahora. Este barco hundido, uno de los más importantes del Mediterráneo y perteneciente a la época tardo-romana (siglos III-IV), ha sido recientemente extraído para su conservación.

De esta tarea, que comenzó a principios del mes de marzo, se ha encargado el Consell de Mallorca, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cádiz y el Centro de Buceo de la Armada, en el marco del proyecto ARQUEOMALLORNAUTA.

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Esta extracción supone un gran hito para la arqueología subacuática del Mediterráneo, ya que se han conseguido recuperar de forma íntegra los restos del barco para garantizar su conservación y estudio. Sus restos han ido trasladados al Castillo de Sant Carles, donde van a permanecer sumergidos en una piscina de desalación aproximadamente un año y medio. Tras esto, sus maderas serán trasladadas al laboratorio ARQVAtec del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena para ser sometidos a un complejo tratamiento de restauración y estudio.

Momento de la extracción de los restos del pecio de Ses Fontanelles. (Consejo de Mallorca)
Momento de la extracción de los restos del pecio de Ses Fontanelles. (Consejo de Mallorca)

“Este pecio permitirá descubrir cómo era la navegación hace más de 1.700 años y reforzará el papel de Mallorca como referente en la investigación y conservación del patrimonio subacuático”, ha señalado Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca.

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Un cargamento de 300 ánforas

El pecio de Ses Fontanelles fue descubierto en el suroeste de Mallorca en el verano de 2019. Especialmente destacado fue su cargamento: un conjunto de 300 ánforas de transporte de salsas de pez fermentado, aceite y vino o mosto fermentado para la conservación de fruta.

La importancia histórica de estas ánforas radica en que se encuentran completas y que un centenar de ellas presentan inscripciones pintadas conocidas como tituli picti. De hecho, el pecio de Ses Fontanelles es la colección más amplia de tituli picti del Estado y una de las más importantes de todo el mundo romano.

Carga de ánforas en el pecio de Ses Fontanelles. (J. Rodríguez/Journal of Maritime Archaeology)
Carga de ánforas en el pecio de Ses Fontanelles. (J. Rodríguez/Journal of Maritime Archaeology)

Además, se localizaron piezas arqueológicas excepcionales, como un taladro de arco usado por los carpinteros de ribera para reparar la embarcación, que es el primero de su género que se ha encontrado en España y uno de los pocos que se conservan en todo el mundo. También se han encontrado dos zapatos (uno de esparto y uno de cuero), junto con cordaje y restos orgánicos de diferente naturaleza.

Además, se han hallado fragmentos de vajilla fina decorada, restos de cerámica de cocina norteafricana, una olla utilizada a bordo, restos de fauna, cuatro anclas conservadas con los nudos originales en el arganeo algunas de ellas, alrededor de 90 metros de cabos, dos cestos completos de fibra vegetal, alguna polea y un escandallo, así como restos de las velas del barco.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

De hecho, aunque el tejido de lino se encuentra muy deteriorado, los investigadores han podido documentar cómo se confeccionaban las velas mediante la unión de distintos paños y el sistema de cuerdas, nudos y refuerzos que les proporcionaban resistencia.

Todo esto contribuye a conocer mejor la historia del barco y las circunstancias de su hundimiento en el siglo IV. El estudio ahora del pecio una vez extraído del agua permitirá aún más ampliar este conocimiento.

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