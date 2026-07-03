La Comunidad de Madrid alerta sobre saltar al agua desde rocas tras rescatar a un joven que no podía moverse ni salir del agua

Rescate de un joven en el embalse de Puentes Viejas, en Buitrago de Lozoya. (EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID)

Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid tuvieron que intervenir el jueves en un accidente ocurrido en el embalse de Buitrago de Lozoya. En la conocida zona de baño, un joven saltó desde ocho metros de altura hasta el agua, una peligrosa acción que le provocó lesiones en la espalda, impidiéndole salir por su propio pie.

Los hechos se han producido sobre las 12:20 horas de este jueves 2 de julio. Alertados por otros bañistas, acudieron al lugar de los hechos unidades del Cuerpo regional de Bomberos, sanitarios del Summa 112, agentes de la Guardia Civil y Agentes Forestales, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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A su llegada a la zona han encontrado a un joven que, tras saltar desde ocho metros a una zona prohibida al baño, había sufrido un fuerte impacto en la espalda y no podía moverse ni salir del agua. Por suerte, las heridas que había sufrido no eran de gravedad y la víctima se encontraba cerca de la orilla, por lo que el rescate no tuvo demasiadas complicaciones.

El joven fue estabilizado y trasladado en ambulancia al hospital más cercano, donde se recupera actualmente. El incidente acabó de forma positiva, pero los servicios de emergencias madrileños han aprovechado para lanzar un mensaje claro contra este tipo de conductas peligrosas: “No conviertas un momento de diversión en una emergencia”, han apuntado en sus redes sociales.

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Cómo zambullirse al agua sin peligro

Un niño saltando en una piscina (Adobe Stock)

Según la Asociación de Lesionados Medulares, cada año en España entre 80 y 100 personas se quedan tetrapléjicas a causa de los malos saltos al agua. De hecho, según Sanidad, el 6% de las lesiones medulares son a causa de saltos al agua con riesgo. Lanzarse desde demasiada altura o en zonas no habilitadas para el baño puede tener consecuencias desastrosas, que sufren principalmente los jóvenes entre 14 y 30 años y, en su mayoría, hombres, según las estadísticas de la asociación.

El riesgo de sufrir lesiones graves al zambullirse en el agua depende directamente de la forma en que el cuerpo golpea la superficie, así que, dependiendo de cómo se salte y desde qué altura, el riesgo puede ser más o menos alto. Un estudio de la Universidad de Cornell, publicado en Science Advances en 2022, se dispuso a establecer cuál era la distancia más segura a qué distancia las zambullidas pasaban de ser seguras a convertirse en un peligro para la salud humana.

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El equipo de Cornell llevó a cabo una serie de experimentos a partir de modelos de cuerpos humanos impresos en 3D, que diseñaron en diferentes posiciones para tirarse al agua: de cabeza, manos y pies. Dejaron caer las figuras en un gran tanque de agua desde diferentes alturas controladas y en posición vertical, mientras medían con sensores la fuerza del impacto y otros detalles del choque con el agua.

Los investigadores evidenciaron que, al tirarse de cabeza, saltar desde más de 8 metros puede causar lesiones graves en cuello y cabeza. Al zambullirse con las manos por delante, los saltos desde más de 12 metros de altura pueden provocar fracturas en la clavícula. Si el contacto con el agua empieza con los pies, el riesgo de lesión aparece a partir de los 15 metros.

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Los expertos recomiendan hacer siempre las inmersiones en el agua con los pies, al ser esta la forma más segura. Antes de saltar, hay que comprobar si existen objetos alrededor o en el fondo con los que se pueda chocar, o si hay personas alrededor a las que podamos dar. Por último, siempre es aconsejable saltar acompañado, para contar con alguien que pueda socorrernos en caso de emergencia.