España

La Comunidad de Madrid alerta sobre saltar al agua desde rocas tras rescatar a un joven que no podía moverse ni salir del agua

El incidente ocurrido en el embalse de Buitrago de Lozoya resalta los peligros de estos actos imprudentes

Guardar
Google icon
Rescate de un joven en el embalse de Puentes Viejas, en Buitrago de Lozoya
Rescate de un joven en el embalse de Puentes Viejas, en Buitrago de Lozoya. (EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID)

Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid tuvieron que intervenir el jueves en un accidente ocurrido en el embalse de Buitrago de Lozoya. En la conocida zona de baño, un joven saltó desde ocho metros de altura hasta el agua, una peligrosa acción que le provocó lesiones en la espalda, impidiéndole salir por su propio pie.

Los hechos se han producido sobre las 12:20 horas de este jueves 2 de julio. Alertados por otros bañistas, acudieron al lugar de los hechos unidades del Cuerpo regional de Bomberos, sanitarios del Summa 112, agentes de la Guardia Civil y Agentes Forestales, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

A su llegada a la zona han encontrado a un joven que, tras saltar desde ocho metros a una zona prohibida al baño, había sufrido un fuerte impacto en la espalda y no podía moverse ni salir del agua. Por suerte, las heridas que había sufrido no eran de gravedad y la víctima se encontraba cerca de la orilla, por lo que el rescate no tuvo demasiadas complicaciones.

El joven fue estabilizado y trasladado en ambulancia al hospital más cercano, donde se recupera actualmente. El incidente acabó de forma positiva, pero los servicios de emergencias madrileños han aprovechado para lanzar un mensaje claro contra este tipo de conductas peligrosas: “No conviertas un momento de diversión en una emergencia”, han apuntado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Cómo zambullirse al agua sin peligro

Un niño saltando en una piscina (Adobe Stock)
Un niño saltando en una piscina (Adobe Stock)

Según la Asociación de Lesionados Medulares, cada año en España entre 80 y 100 personas se quedan tetrapléjicas a causa de los malos saltos al agua. De hecho, según Sanidad, el 6% de las lesiones medulares son a causa de saltos al agua con riesgo. Lanzarse desde demasiada altura o en zonas no habilitadas para el baño puede tener consecuencias desastrosas, que sufren principalmente los jóvenes entre 14 y 30 años y, en su mayoría, hombres, según las estadísticas de la asociación.

El riesgo de sufrir lesiones graves al zambullirse en el agua depende directamente de la forma en que el cuerpo golpea la superficie, así que, dependiendo de cómo se salte y desde qué altura, el riesgo puede ser más o menos alto. Un estudio de la Universidad de Cornell, publicado en Science Advances en 2022, se dispuso a establecer cuál era la distancia más segura a qué distancia las zambullidas pasaban de ser seguras a convertirse en un peligro para la salud humana.

El equipo de Cornell llevó a cabo una serie de experimentos a partir de modelos de cuerpos humanos impresos en 3D, que diseñaron en diferentes posiciones para tirarse al agua: de cabeza, manos y pies. Dejaron caer las figuras en un gran tanque de agua desde diferentes alturas controladas y en posición vertical, mientras medían con sensores la fuerza del impacto y otros detalles del choque con el agua.

Los investigadores evidenciaron que, al tirarse de cabeza, saltar desde más de 8 metros puede causar lesiones graves en cuello y cabeza. Al zambullirse con las manos por delante, los saltos desde más de 12 metros de altura pueden provocar fracturas en la clavícula. Si el contacto con el agua empieza con los pies, el riesgo de lesión aparece a partir de los 15 metros.

Los expertos recomiendan hacer siempre las inmersiones en el agua con los pies, al ser esta la forma más segura. Antes de saltar, hay que comprobar si existen objetos alrededor o en el fondo con los que se pueda chocar, o si hay personas alrededor a las que podamos dar. Por último, siempre es aconsejable saltar acompañado, para contar con alguien que pueda socorrernos en caso de emergencia.

Temas Relacionados

VeranoPlayasPiscinasSucesos EspañaComunidad de MadridLesión medularEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El príncipe Harry, al límite por la seguridad de Meghan y sus hijos: “Estaba al borde del llanto”

El duque de Sussex mantiene su intención de viajar con Meghan Markle y sus hijos a Reino Unido para apoyar los Juegos Invictus

El príncipe Harry, al límite por la seguridad de Meghan y sus hijos: “Estaba al borde del llanto”

El día que Penélope Cruz y Salma Hayek sufrieron una emergencia en un avión: “Íbamos disfrazadas de payaso y nos tuvimos que poner las máscaras de oxígeno así vestidas”

Las dos actrices vivieron una mala experiencia durante un vuelo en Halloween

El día que Penélope Cruz y Salma Hayek sufrieron una emergencia en un avión: “Íbamos disfrazadas de payaso y nos tuvimos que poner las máscaras de oxígeno así vestidas”

El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al franquista Antonio Vallejo-Nájera por “disfrazar” la ciencia “para justificar el odio”

El conocido como ‘Mengele español’ se servía de teorías pseudocientíficas para la represión durante la dictadura franquista

El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al franquista Antonio Vallejo-Nájera por “disfrazar” la ciencia “para justificar el odio”

Manu Sánchez celebra la victoria de España con un dardo político: “Hitler era más austriaco que perder 3-0 contra España”

El presentador arrancó la primera emisión en directo de ‘El perro andaluz’ tras el España-Austria con un monólogo cargado de humor, referencias históricas y mensajes políticos

Manu Sánchez celebra la victoria de España con un dardo político: “Hitler era más austriaco que perder 3-0 contra España”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 3 julio

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 3 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Verano: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

DEPORTES

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026