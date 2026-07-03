El día que Penélope Cruz y Salma Hayek sufrieron una emergencia en un avión: “Íbamos disfrazadas de payaso y nos tuvimos que poner las máscaras de oxígeno así vestidas”

Salma Hayek y Penélope Cruz durante un fatídico vuelo. (Reuters/Mike Blake)

El día que Penélope Cruz y Salma Hayek sufrieron una emergencia aérea vestidas de payaso quedó grabado en la memoria de ambas actrices y ahora ha salido a la luz gracias a la propia Cruz. En una entrevista en el programa Hot Ones, conducido por Sean Evans, la intérprete española relató con detalle cómo vivió ese episodio mientras celebraban Halloween junto a un grupo de amigos. La historia, que combina lo absurdo con el agobio, revela una faceta poco conocida de la amistad entre dos de las figuras más reconocidas del cine internacional.

La relación entre Penélope Cruz y Salma Hayek trasciende la pantalla. Amigas desde hace años, han compartido momentos de intimidad y celebraciones familiares, y una de esas ocasiones fue precisamente la fiesta de Halloween en la que decidieron disfrazarse de payasos. Cruz confesó que el atuendo tenía un ingrediente extra de tensión para ella, ya que los payasos le provocan mucho miedo. A pesar de esto, aceptó sumarse a la iniciativa junto a Hayek y otros amigos, sin imaginar que la jornada acabaría marcada por una situación de emergencia a bordo de un avión.

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Durante el vuelo, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una despresurización repentina en la cabina cambió el ambiente en cuestión de segundos. Fue entonces cuando el piloto ordenó: “¡Máscaras de oxígeno!” La escena, según describió Penélope Cruz en el programa, era muy surrealista: “Imagínate, éramos 10 personas vestidas de payasos. Y entonces el piloto dijo: ‘¡Máscaras de oxígeno!’ Estamos sufriendo una despresurización de la cabina”.

El fallo en el vuelo de Halloween

Diez personas vestidas de payaso, con pelucas de colores y maquillaje, se encontraron de repente ante una situación de riesgo real. El piloto anunció la emergencia y la tripulación pasó rápidamente a repartir las máscaras de oxígeno, generando un clima de tensión y desconcierto entre los pasajeros. “Los auxiliares de vuelo corrían, como si estuvieran sujetando ellos solos un tanque de oxígeno entero”, recordó la actriz.

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Tráiler de 'The Invite', el 'remake estadounidense de la película española 'Sentimental' protagonizado por Penélope Cruz. (A24)

La situación dentro del avión mezclaba el caos de la emergencia con el carácter insólito de los disfraces. Penélope Cruz y Salma Hayek, lejos de poder quitarse el maquillaje o las pelucas, tuvieron que ponerse las mascarillas de oxígeno encima de sus atuendos de payaso. El contraste entre la gravedad del momento y el aspecto festivo del grupo acentuó el desconcierto, tanto en las actrices como en el resto de los presentes.

El episodio no solo puso a prueba la calma de los pasajeros, sino que se convirtió en una anécdota que, según la propia Cruz, nunca olvidarán. La emergencia fue real, pero el desenlace permitió que todos bajaran sanos y salvos, aunque con el susto todavía presente. La experiencia, según relató la actriz, unió aún más al grupo de amigos y reforzó su vínculo con Hayek.

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El después de la emergencia y el impacto en las actrices

Tras el aterrizaje, el incidente no terminó para Penélope Cruz y Salma Hayek. El grupo aún debía cumplir con compromisos profesionales y, por cuestiones de tiempo, no tuvieron alternativa más que abordar otro vuelo sin poder cambiarse de ropa. Así, las actrices y sus amigos volvieron a subirse a un avión todavía caracterizados como payasos, con las huellas del miedo reciente y la urgencia de llegar a su destino.

La anécdota de Penélope Cruz en el avión. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cruz reconoció en el programa que la experiencia fue “increíble” y una de las más inesperadas que ha vivido junto a Hayek. “Tuvimos mucha suerte, aterrizamos sanos y salvos. Pero fue una experiencia increíble que nos unió como familia”, compartió la actriz al recordar el episodio. La necesidad de continuar el viaje disfrazadas, sumada al recuerdo de la emergencia, dejó una marca indeleble en ambas.

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La anécdota, que Penélope Cruz decidió contar años después, no solo muestra el lado humano y divertido de dos estrellas de Hollywood, sino que también ilustra cómo una situación imprevista puede fortalecer lazos personales y convertirse en una historia inolvidable. El día en que dos de las actrices más reconocidas del cine internacional vivieron una emergencia aérea vestidas de payaso es, desde entonces, parte de su historia compartida.